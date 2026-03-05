Agencias

La OTAN asegura que su postura de disuasión y defensa "sigue siendo sólida en todos los ámbitos operacionales"

La Alianza Atlántica ha afirmado este jueves que la postura de disuasión y defensa de la OTAN "sigue siendo sólida en todos los ámbitos operacionales" en medio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha tenido repercusiones en toda la región de Oriente Próximo.

"Nuestros militares siguen alerta y el SACEUR (el Comandante Supremo Aliado en Europa, Alexus G. Grynkewich) ha ajustado y seguirá ajustando la postura de fuerza de la OTAN siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de todos los aliados", ha señalado en un comunicado.

El Consejo del Atlántico Norte (NAC) se ha reunido este jueves en formato de embajadores en un encuentro presidido por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a raíz de los "continuos e indiscriminados" ataques de Irán en Oriente Próximo y tras el "ataque iraní" registrado en la víspera en Turquía.

Rutte ha elogiado a Grynkewich y a todo el personal involucrado "por sus esfuerzos conjuntos, que permitieron identificar, rastrear e interceptar con éxito el misil balístico iraní". "Los aliados de la OTAN condenaron enérgicamente el ataque iraní a Turquía ayer y expresaron su plena solidaridad con Ankara", ha precisado.

La OTAN ha informado además de que seguirá "vigilando de cerca la situación" en la región. "El secretario general está en contacto regular con los líderes aliados y con los líderes de los socios de la OTAN en toda la región", ha zanjado.

