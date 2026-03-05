La Grada Carlos Sainz volverá a estar presente en el GP de Barcelona-Catalunya 2026

El Circuit de Barcelona-Catalunya confirmó que la Grada CS55 dedicada al piloto español Carlos Sainz ofrecerá para la edición 2026 del Gran Premio de Fórmula 1 más de 3.000 boletos con una tarifa promocional y un paquete especial, cuya información detallada sobre los obsequios se conocerá en fechas posteriores. Según informó el Circuit de Barcelona-Catalunya, la venta de entradas comenzará el martes 17 de marzo a las 10:00 (CEST) exclusivamente a través de la plataforma oficial del circuito, ubicado en Montmeló.

De acuerdo con el anuncio oficial recogido por el medio, la localidad de la Grada CS55 estará situada en la Tribuna B, dentro del área conocida como el Estadio. Los seguidores de Sainz interesadas en adquirir uno de estos pases deberán realizar la compra por un importe de 270 euros más 4,5 euros en concepto de gestión. Dicho importe representa un paquete evaluado en 445 euros, según detalló el Circuit de Barcelona-Catalunya. Esta iniciativa, dirigida a la afición del piloto que actualmente compite con el equipo Williams, busca ofrecer una visibilidad privilegiada y un ambiente enfocado especialmente en el apoyo a Sainz.

El proceso de compra contará con una dinámica de acceso que responde a la alta demanda registrada en temporadas anteriores. Según consignó el circuito, la plataforma habilitará a las 9:00 (CEST)—una hora antes del inicio oficial de la venta—una sala de espera virtual. Los usuarios que ingresen a esta sala recibirán un turno asignado de manera aleatoria, lo que significa que la entrada anticipada a la sala no otorgará ventajas en el momento de adquirir los boletos: el sistema asignará el orden de acceso al portal de venta electrónicamente.

El precio especial se aplicará de manera directa durante la transacción, sin requerir la introducción de códigos promocionales o pasos adicionales por parte de los compradores, detalló el medio. Además, el Circuit de Barcelona-Catalunya explicó que el paquete asociado a cada entrada incluirá un obsequio exclusivo, aunque los contenidos exactos de este pack se comunicarán más adelante a través de los canales oficiales.

El regreso de la Grada CS55 al evento, que se celebrará en el trazado catalán de Montmeló, responde al interés demostrado por la comunidad de seguidores de Carlos Sainz y marca la continuidad de un espacio que ha alojado a su afición en anteriores ediciones del Gran Premio. Tal como publicó el Circuit de Barcelona-Catalunya, la iniciativa tiene como objetivo crear un entorno focalizado en el apoyo y la animación del piloto español durante la competición.

La edición 2026 del Gran Premio de Barcelona-Catalunya reforzará de este modo su oferta para seguidores identificados con corredores concretos, facilitando el acceso a una ubicación específica y a precios preferenciales. Según anunció el propio circuito, únicamente se pondrán a disposición poco más de 3.000 entradas bajo estas condiciones en la Grada CS55. El circuito recordó que la gestión de la venta será totalmente digital y estará limitada a la disponibilidad de los boletos asignados para este sector.

El conjunto del paquete valorado en 445 euros responde tanto a la ubicación estratégica dentro del circuito como a los beneficios asociados en forma de obsequios y servicios, reiteró el comunicado de la organización. Finalmente, el Circuit de Barcelona-Catalunya explicó que informaciones adicionales sobre el contenido del pack y las directrices precisas para el acceso a la zona se comunicarán más adelante, invitando a quienes deseen adquirir estas entradas a consultar la web en las fechas indicadas y seguir atentamente los procedimientos digitales habilitados para el evento.