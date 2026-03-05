Israel comienza un plan para reabrir su espacio aéreo de forma gradual

El director de la Autoridad Aeroportuaria de Israel, Sharon Kadmi, declaró que, en la primera etapa del nuevo plan, el aeropuerto Ben Gurión permitirá la salida de un avión de fuselaje estrecho con una capacidad aproximada para 200 pasajeros cada hora. Sobre la base de esta nueva política, Kadmi señaló que, si la seguridad regional permanece estable, el tráfico se incrementará a dos aviones de fuselaje estrecho o uno de fuselaje ancho por hora. Esta medida busca facilitar la salida de miles de personas al día y retomar poco a poco las operaciones aeroportuarias en un contexto marcado por la tensión bélica en la región.

Según informó la prensa internacional, las autoridades israelíes anunciaron el jueves que tienen previsto reabrir el espacio aéreo para vuelos de salida el domingo siguiente, en el marco de un plan de reapertura progresiva de los aeropuertos del país. El objetivo prioritario es permitir la evacuación segura de ciudadanos extranjeros mientras continúan analizando el desarrollo del conflicto tras los ataques lanzados el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán. El medio detalló que la reapertura comenzó durante la noche de forma limitada y sujeta a la situación de seguridad imperante.

La ministra de Transporte de Israel, Miri Regev, confirmó públicamente que el plan contempla la reanudación escalonada de vuelos con el propósito de regular la salida de personas desde el territorio israelí. Regev precisó que la vigilancia sobre la seguridad aérea y la evolución del enfrentamiento regional condiciona cada fase del restablecimiento de vuelos y que cualquier modificación dependerá del contexto que se vaya presentando en los próximos días.

El operativo piloto se enfoca, en una primera instancia, en vuelos de salida, a fin de atender la demanda de ciudadanos extranjeros que necesitan abandonar el país por la escalada de violencia en la región. Regev, en su exposición del plan, señaló la importancia de observar cautelosamente el entorno y adoptar medidas flexibles según lo requiera la seguridad aérea. De acuerdo con la información publicada, la reapertura paulatina responde al alto interés de viajeros por abandonar el país en medio de la incertidumbre generada por el conflicto.

En las primeras 24 horas desde la activación del plan, Ben Gurión podrá manejar entre 8.000 y 9.000 pasajeros diariamente gracias al esquema de salida progresiva de vuelos. Kadmi remarcó que, si la estrategia se cumple según lo proyectado y la situación en la región no cambia de manera desfavorable, el aeropuerto podría incrementar sustancialmente su capacidad en cuestión de días. Según consignó la prensa, la intención es que todos quienes hayan quedado varados puedan retornar a Israel en un plazo estimado de una semana a diez días.

El control de la situación en torno al conflicto regional y el monitoreo de la seguridad aérea serán factores determinantes en cada fase del reinicio de operaciones en el principal aeropuerto de Israel. Tal como resaltó la ministra Regev, la evolución de la crisis dictará el ritmo y el alcance de las medidas adoptadas para la normalización de los vuelos, manteniendo como prioridad la protección de los viajeros y del personal involucrado en las actividades aeroportuarias.