Indra lidera el desarrollo del radar español Ralofi con un núcleo industrial de pymes y GMV

Miguel Rodríguez Mora, directivo de Indra, afirmó que el desarrollo del radar Ralofi tiene como propósito fundamental reducir la dependencia respecto a tecnologías de terceros países y elevar la soberanía tecnológica nacional. El directivo puntualizó que esta iniciativa no solo persigue fortalecer la base industrial de defensa en España, sino también abrir la puerta a la participación de cualquier empresa que reúna capacidades tecnológicas relevantes, con independencia de su experiencia anterior en el sector. De acuerdo con lo difundido por el medio, la compañía prevé que este programa generará empleo cualificado en áreas como la ingeniería, los sistemas electrónicos avanzados, el software, la fabricación de precisión y la integración de sistemas.

Según informó el medio, Indra encabeza el desarrollo del radar español Ralofi dentro del marco de un Programa Especial de Modernización (PEM) orientado a la defensa y protección en escenarios complejos y de alta intensidad. La firma constituyó un núcleo industrial que integra a empresas como GMV, Nord Motorreductores y varias pymes, entre las que se destacan Niasa, Teyde 2010 y AC Precisión. La compañía destacó que se tratará de un sistema de última generación, cuya misión principal será la detección veloz y precisa de posiciones desde las cuales se efectúan fuegos de artillería, morteros o cohetes, en beneficio de las Fuerzas Armadas españolas.

Tal como publicó la fuente, el plan industrial diseñado por Indra estipula que todas las fases, desde el diseño hasta la fabricación del radar, se realizarán completamente en territorio español. La participación de empresas nacionales superará el 80%, la mayoría de ellas pequeñas y medianas, lo que involucra una amplia variedad de actores del tejido productivo local. Las operaciones se distribuirán a lo largo de varias comunidades autónomas: en Madrid se desarrollarán labores de ingeniería e integración de sistemas; en Vigo se avanzará en el desarrollo de sensores y tecnología basada en nitruro de galio (GaN); en Córdoba se promoverá un polo de radares; mientras que en el País Vasco, Aragón y Cataluña se organizará la producción de subconjuntos mecánicos y electromecánicos.

El medio detalló que el sistema Ralofi incorporará arquitectura de barrido electrónico activo (Full AESA), semiconductores GaN y comunicaciones a través de radio definida por software (SDR). Estas características permitirán al radar alcanzar mayores distancias, mejorar su precisión, ofrecer una elevada resistencia a las interferencias y habilitar su reconfiguración digital conforme lo requiera cada misión. El diseño permitirá su despliegue y repliegue de manera casi inmediata, manteniendo una alta disponibilidad operativa, minimizando la exigencia de mantenimiento y asegurando que la operación pueda integrarse de manera automatizada en redes de mando y control militar.

Rodríguez Mora, citado por el medio, insistió en que la iniciativa tiene como fin fortalecer el tejido industrial nacional del sector defensa. El plan contempla incorporar a empresas con capacidades tecnológicas útiles, incluso si no cuentan con experiencia previa en el sector de defensa, por lo cual se prioriza la integración y colaboración en toda la cadena de valor. La iniciativa, añadió el directivo, busca generar empleo de calidad y fomentar el desarrollo de talento en sectores de alta especialización tecnológica, al mismo tiempo que se refuerza la autonomía estratégica de España ante las crecientes exigencias de seguridad y defensa.

La información difundida resalta, además, que el sistema Ralofi no solo estará destinado al rastreo de orígenes de fuego indirecto, sino que podrá adaptarse para otras funciones críticas, como la vigilancia terrestre, la protección de bases avanzadas y la vigilancia naval desde tierra. Estas aplicaciones ampliarán el espectro de uso del sistema y su relevancia para las operaciones militares en escenarios contemporáneos.

De acuerdo con lo reportado, Indra desempeña el papel de empresa tractora en este programa, facilitando la cohesión del sector industrial involucrado y promoviendo la coordinación entre sus socios. El objetivo es ajustar la respuesta del núcleo industrial a las necesidades identificadas por las Fuerzas Armadas, reforzando igualmente la posición competitiva de las compañías participantes en el contexto internacional.

El despliegue del programa Ralofi, señala la fuente, también aspira a la modernización tecnológica integral del sector defensa nacional, sentando bases para la generación futura de radares que permitan afrontar los desafíos tecnológicos y operativos presentes y futuros a los que estarán expuestas las Fuerzas Armadas españolas.