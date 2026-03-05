Google cede y cesa su disputa con Epic Games: reduce las comisiones y permite los pagos y aplicaciones de terceros

Epic Games informó que tras los últimos anuncios, no solo concluye el litigio global que mantenía frente a Google, sino que se prevén importantes cambios en el acceso y la gestión de software en el sistema Android. Según publicó Epic Games, Android ahora se posiciona como un entorno mucho más accesible para la competencia entre tiendas de aplicaciones fuera de Estados Unidos, mientras ambas compañías han presentado una propuesta ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para formalizar la resolución del caso. Esto supone que los desarrolladores dispondrán de nuevas opciones de pago y menos restricciones, al acceder a menores tasas y a la posibilidad de redirigir a los usuarios fuera de las aplicaciones para completar transacciones, apunta Epic. Entre los próximos pasos que destaca la empresa, figura también el retorno de Fortnite a la Play Store en todo el mundo, así como la simplificación prevista para instalar la Epic Games Store en dispositivos Android en 2026.

Según detalló el medio especializado, Google anunció el despliegue de una serie de medidas orientadas a transformar radicalmente las reglas de su tienda digital Play Store desde el 30 de junio, como parte de un cambio que abarcará todo el planeta y quedará completamente implementado en septiembre de 2027. Entre estos ajustes, que según consignó la empresa se han comunicado a través de su blog oficial de desarrolladores de Android, se destaca la reducción de las comisiones tradicionales del 30 por ciento al 20 por ciento o menos para las tiendas de aplicaciones en regiones como Estados Unidos, Reino Unido y el Espacio Económico Europeo (EEE).

Google especificó que quienes incorporen sus propias plataformas de facturación y opten por sistemas externos, además de poder redirigir usuarios fuera de la aplicación para procesos de pago, accederán a estas comisiones reducidas. Los desarrolladores que, no obstante, se inclinen por seguir usando el sistema de facturación propio de Google, enfrentarán una tarifa de mercado específica; en Europa, Reino Unido y EE. UU., esa cuantía será del 5 por ciento. Las tarifas para nuevas instalaciones experimentarán rebajas adicionales si los desarrolladores participan en iniciativas como el Programa de Experiencias de Apps y Level Up, dos opciones destinadas a incentivar el desarrollo de nuevas experiencias de software en formatos Android, según explicó Google en su comunicado.

En cuanto a las suscripciones recurrentes, Google confirmó que las tasas bajarán hasta el 10 por ciento, eliminando parte del coste que hasta ahora soportaban los creadores de servicios que requieren pagos mensuales o anuales. Al examinar las fechas clave del nuevo sistema, el medio especializado puntualizó que el lanzamiento en el EEE está programado para el 30 de junio de 2024. Posteriormente, Australia adoptará las novedades el 30 de septiembre, Japón y Corea del Sur el 31 de diciembre, y progresivamente las medidas se aplicarán a todas las regiones en las que opera Android, hasta alcanzar su extensión global en septiembre de 2027.

La expansión de alternativas para los desarrolladores incluye, según publicó Google en su blog, la opción de simplificar la descarga y el uso de tiendas de aplicaciones ajenas a la Play Store mediante el programa Tiendas de Apps Registradas. Esta iniciativa permitirá procesos de instalación optimizados para las tiendas de terceros que cumplan los estándares de calidad y seguridad definidos por Google, tras completar un proceso de registro. Las tiendas que no participen en el programa tendrán disponible el sistema de instalación manual, conocido como 'sideloading', que se mantiene sin alteraciones.

Google explicó que el objetivo de este programa es facilitar la llegada de nuevas tiendas a los teléfonos Android y garantizar a los usuarios acceso seguro y sencillo a un abanico mayor de aplicaciones y juegos. El lanzamiento inicial de Tiendas de Apps Registradas se centrará fuera de Estados Unidos, aunque la compañía anunció su intención de expandirla al territorio estadounidense, sujeto a la aprobación de los tribunales.

El contexto de estos cambios se sitúa en la disputa legal iniciada por Epic Games contra Google en 2023, donde la gestora de Fortnite acusó a la tecnológica de prácticas monopolísticas por las condiciones impuestas en la Play Store y su sistema de facturación. El jurado respaldó los argumentos de Epic, y tras una orden judicial firmada por el juez James Donato en octubre de 2024, Google quedó obligada a abrir Android y su tienda a la competencia, permitiendo la presencia de tiendas de terceros y la adopción de medios de pago alternativos. Google presentó una apelación sobre la orden, que posteriormente resultó desestimada; seguidamente, ambas empresas formularon de manera conjunta una propuesta de reformas, buscando agilizar el proceso hacia una tienda digital más competitiva y adaptada a las demandas regulatorias.

Epic Games recalcó que “Android está ahora totalmente abierto a una fuerte competencia entre tiendas de aplicaciones móviles fuera de Estados Unidos”. Google, por su lado, manifestó que estos cambios buscan ofrecer una plataforma "moderna" y "flexible", brindando a desarrolladores y usuarios más opciones y un entorno más abierto, aunque bajo la premisa de mantener condiciones de seguridad y garantía de calidad.

La multinacional también comunicó su intención de poner en marcha iniciativas para respaldar el desarrollo futuro del metaverso abierto, según aportó Epic Games, aunque hasta el momento no se han divulgado detalles específicos sobre dicha estrategia. A modo de ejemplo sobre la apertura de competencia deseada, Epic citó el caso de Windows, donde los usuarios eligen entre diferentes tiendas como Steam, Epic Games Store y Good Old Games, lo que permite a desarrolladores y consumidores acceder a niveles de precios más competitivos y mayores posibilidades.

El restablecimiento de Fortnite en la Play Store se presenta como una de las consecuencias inmediatas de este acuerdo, con la compañía de videojuegos avanzando que la instalación global de su propia tienda será más accesible para el año 2026 tanto en Android como en las plataformas Windows y Mac, según publicó Epic en X. De acuerdo con los comunicados de ambas partes y las múltiples atribuciones de medios como Epic Games y plataformas de Google Developers, la evolución de la Play Store y del sistema Android responde a una estrategia que busca promover la competencia a escala global y proporcionar mayor libertad de elección a desarrolladores y usuarios.