Fundación CEOE y Fundación Bertelsmann lanzan los Premios a la excelencia en FP para reconocer los mejores proyectos

La convocatoria para el Premio a la excelencia en Formación Profesional (FP) en España contempla que la presentación de candidaturas se mantendrá abierta hasta el 15 de abril de 2026. El acto oficial de entrega está programado para el 18 de junio de ese año en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Madrid, delineando un calendario preciso para la selección y reconocimiento de los mejores proyectos integrales de FP. Según informó la Fundación CEOE, junto a la Fundación Bertelsmann, el objetivo principal es distinguir iniciativas sobresalientes desarrolladas en el curso 2025-2026, focalizadas en la colaboración efectiva entre empresas, centros educativos y distintas organizaciones vinculadas al ámbito de la FP dual.

El medio impulsor, Fundación CEOE en colaboración con la Fundación Bertelsmann, detalló que este nuevo galardón simboliza la continuidad del Premio Alianza para la FP Dual, que en 2025 celebró su novena edición. En esta nueva etapa, la distinción se consolida como un paso evolutivo destinado a dar visibilidad a los proyectos que representan buenas prácticas, fortalecer la vinculación entre el entorno productivo y educativo, y difundir dichas experiencias para fomentar el avance de una FP dual orientada a la realidad empresarial española.

La edición de 2026 establece como único criterio la selección del Mejor Proyecto Integral de Formación Profesional desarrollado en España durante el mencionado periodo académico. El jurado podrá conceder hasta tres reconocimientos, atendiendo a la calidad de las propuestas, su impacto en el proceso formativo y laboral, la correcta aplicación de los elementos clave exigidos por la normativa nacional, y la demostración de una colaboración eficaz entre los agentes participantes. Según publicó la Fundación Bertelsmann, la convocatoria se dirige a una amplia variedad de agentes: desde empresas de cualquier tamaño o sector hasta centros educativos públicos, privados o concertados, así como asociaciones empresariales, cámaras de comercio, fundaciones, entidades sectoriales y organizaciones no lucrativas que trabajen en el ámbito de la FP dual.

De acuerdo con las bases establecidas, las candidaturas deben presentarse de manera conjunta, identificando claramente el papel de cada uno de los participantes. Se exige la inclusión de información proporcionada tanto por los centros educativos como por las empresas colaboradoras. Los proyectos aspirantes al premio deben situarse en los niveles D y E conforme a la Ley 3/2022; esto incluye programas de FP Básica, Grado Medio, Grado Superior o cursos de especialización. El marco contemplado abarca tanto la modalidad general como la intensiva, siempre que estén aprobados por el regulador educativo correspondiente y en ejecución, con el alumnado habiendo comenzado su aprendizaje in situ en la empresa antes de septiembre de 2025, según consignó la Fundación CEOE.

Según expresó la directora de la Fundación Bertelsmann, Carmen Sebrango, “la FP aporta valor cuando se traduce en formación relevante para las empresas y en trayectorias profesionales reales para los estudiantes”. Además, Sebrango indicó que a través de este reconocimiento se pretende identificar propuestas que sean sólidas y transferibles, capaces de elevar los estándares e inspirar a otros sectores y regiones del país. El director general de la Fundación CEOE, Ángel Sánchez, enfatizó la importancia de compartir ejemplos de calidad y afirmó: “Este premio es, ante todo, una invitación a compartir lo que funciona: proyectos que han sabido convertir la colaboración en resultados concretos para el aprendizaje del alumnado”. Sánchez añadió que el propósito es que estas experiencias se conviertan en referencia para alentar a otras entidades a diseñar y acompañar programas sólidos de FP.

Los participantes que deseen presentar su proyecto deberán cumplimentar el formulario de inscripción disponible en la página web oficial. La información difundida destaca que podrán postularse tanto proyectos en marcha como aquellos que ya hayan logrado la integración de los estudiantes en empresas. El carácter colaborativo resulta imprescindible, por lo que no se admiten propuestas individuales de centros o empresas que carezcan de alianza con otros agentes del sistema. La normativa establece que la aportación de experiencias reales de coordinación entre los distintos actores resultará un criterio fundamental en la evaluación por parte del jurado.

La Fundación CEOE y la Fundación Bertelsmann recordaron que el objetivo final consiste en consolidar una Formación Profesional dual de calidad, alineada con las necesidades productivas del país y capaz de ofrecer salidas profesionales efectivas para los jóvenes. La premiación espera servir como incentivo para que nuevas entidades impulsen proyectos orientados a la implicación compartida y el desarrollo de competencias relevantes en el contexto económico español, según destacó la comunicación oficial.

El evento público de entrega, previsto para junio de 2026, convocará a representantes de los sectores educativo y empresarial, subrayando el valor de la cooperación para optimizar la formación profesional en España.