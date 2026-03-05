España lidera el feminismo mundial con un 51%, pero el 49% cree que la igualdad discrimina a los hombres, según Ipsos

Un 40% de la población en España continúa vinculando el cuidado infantil con supuestas habilidades “naturales” de las mujeres, mientras que un 54% de los votantes de VOX respalda esta creencia, de acuerdo con el informe más reciente de Ipsos publicado en el contexto del Día Internacional de la Mujer. A pesar de que casi ocho de cada diez españoles defienden que las tareas domésticas no deben asignarse por género, persiste una distancia significativa entre los consensos expresados y los comportamientos visibles en la vida cotidiana. Este documento presentado por Ipsos resalta el reto de trasladar los acuerdos teóricos sobre igualdad y repartición de roles a acciones concretas y sostenidas en el tiempo.

Según informó Ipsos, España cuenta con el mayor porcentaje mundial de ciudadanía autodefinida como feminista, alcanzando el 51%, un dato que posiciona al país como referente internacional en identificación con el feminismo, ya que ningún otro país superó la barrera del 50%. No obstante, el mismo estudio revela que el 49% de la población considera que los avances en materia de igualdad estarían generando una discriminación hacia los hombres. Esta dualidad convierte a España en escenario de fuertes tensiones y brechas al interior de la sociedad, marcadas por diferencias ideológicas, generacionales y de género.

La polarización ideológica resulta visible en la autodefinición como feministas entre quienes apoyan distintos partidos políticos. Un 79% de los simpatizantes de Sumar se identifica con el feminismo, proporción que baja al 62% entre votantes del PSOE. El porcentaje disminuye hasta el 35% en el caso del Partido Popular y alcanza el 29% entre seguidores de VOX, según consignó Ipsos. En cuanto a la percepción sobre discriminación hacia los hombres derivada de la igualdad de género, un 78% de los votantes de VOX y un 67% de los del Partido Popular comparten esta idea, frente al 37% de los votantes del PSOE y el 25% de Sumar.

Las diferencias también cruzan líneas de género: el 44% de los hombres en España se considera feminista, mientras que entre las mujeres esta identificación llega al 59%. El estudio muestra que el 60% de los hombres percibe que los avances en igualdad representan discriminación hacia ellos, un dato representativo tanto de una inquietud sobre el alcance de las políticas de igualdad como de posibles resistencias a los cambios sociales, reportó el informe de Ipsos.

La generación Z en España refleja una tendencia creciente a compartir las percepciones de discriminación contra los hombres, con un 50% que así lo manifiesta, según informó el estudio. Esta cifra sitúa a los más jóvenes en la media nacional y confirma una presencia significativa de este sentimiento en los distintos grupos de edad analizados.

Respecto a ideas sobre roles tradicionales, la encuesta detectó actitudes consolidadas en algunos segmentos sociales. Un 23% de los votantes de VOX considera que si la mujer gana más que el hombre, esto puede generar problemas en la pareja. Además, un 15% de quienes apoyan ese partido mantiene la creencia de que un hombre que asume labores de cuidado en el hogar es “menos hombre”. Estas opiniones evidencian la persistencia de modelos tradicionales de masculinidad y familia.

En términos de valoración social, el informe señala que el 37% del total de encuestados considera más atractivos a los hombres que participan activamente en el cuidado y educación de sus hijos, mientras que un 30% destaca de manera especial a las mujeres con trayectorias profesionales exitosas. Estos datos sugieren una transformación paulatina en los patrones de reconocimiento social asociadas a género, aunque su impacto aún se encuentra en evolución, detalló Ipsos.

El reparto de las tareas domésticas aparece como un terreno donde se alcanza mayorías claras: cerca del 80% de la población opina que dichas responsabilidades no deberían depender del género. Esta posición se mantiene estable sin grandes diferencias ideológicas o de género. El informe subraya, no obstante, el desafío de llevar dicho acuerdo social al ámbito de la práctica cotidiana y lograr relaciones efectivamente equitativas.

En el ámbito laboral, el 39% de la ciudadanía española estima que los hombres tienen más facilidades y oportunidades para progresar profesionalmente. En ese marco, el 55% considera necesario incrementar la presencia de mujeres en cargos altos dentro de la esfera política y empresarial para garantizar igualdad de oportunidades. Este planteamiento obtiene un respaldo particularmente elevado entre los votantes de Sumar (87%) y entre las mujeres en general (62%). En contraste, esta convicción no alcanza la mayoría ni entre los hombres (47%) ni entre los votantes de VOX (42%).

El estudio de Ipsos recabó la opinión de 23.268 adultos residentes en 29 países, empleando diferentes rangos de edad según el territorio, y una muestra en España de aproximadamente 1.000 personas. Las entrevistas tuvieron en cuenta variables sociales y demográficas con el objetivo de ofrecer una visión comparada sobre las actitudes hacia la igualdad y el feminismo a nivel internacional. España mantiene, dentro de este panorama, la posición de país con mayor identificación con el feminismo y destaca por la fuerte polarización interna tanto en la valoración de los avances en igualdad como en las percepciones sobre discriminación de género, según detalla el documento publicado por Ipsos.