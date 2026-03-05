El Ejército de Sudán recupera el control de una ciudad estratégica en Kordofán Norte, en el centro del país

El Ejército de Sudán ha recuperado este jueves el control de la localidad estratégica de Bara, situada en el estado de Kordofán del Norte, en el centro del país, tras intensos enfrentamientos con las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), según informaciones de las fuerzas de seguridad sudanesas.

Aunque los militares habían tomado la ciudad en una ofensiva relámpago lanzada en septiembre de 2025, con la que habían logrado expulsar a los combatientes de las RSF, el grupo paramilitar había recuperado el control de la zona el pasado mes de octubre. Desde entonces, grupos de defensa de los Derechos Humanos han acusado a miembros de las RSF de cometer abusos generalizados en la zona, según informaciones recogidas por el diario 'Sudan Tribune'.

Así, han destacado que estos avances se producen ahora gracias a la ayuda de la Fuerza Conjunta de Protección de Darfur, aliadas del Ejército sudanés, tal y como ha confirmado uno de sus altos cargos, Minni Minnawi, también gobernador de Darfur. Este grupo fue creado en abril de 2023 por parte de antiguos grupos rebeldes y firmantes del histórico acuerdo de paz de 2020 --encabezados por la facción del Movimiento de Liberación de Sudán-- precisamente para hacer frente a las RSF.

"¡Felicitaciones por el segundo lanzamiento de Bara! ¡La moral está que arde!", ha aseverado Minnawi en un comunicado difundido a través de redes sociales. Así, ha aseverado que las fuerzas entraron en la localidad y ha descrito las acciones como una "victoria significativa para el pueblo sudanés".

En este sentido, ha declarado que se trata de una muestra de "valentía y resistencia", al tiempo que ha afirmado que la voluntad es "defender el territorio sudanés", la cual "sigue intacta". Además, ha confirmado combates en la zona de Um Keraidem.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.