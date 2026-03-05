CESM confirma que se mantiene la huelga contra el Estatuto Marco pese al acuerdo Sanidad-Foro de la Profesión Médica

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha confirmado que se mantiene la huelga médica contra el borrador del Estatuto Marco pese al acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica de España (FPME), el cual busca evitar, precisamente, este conflicto.

Esta organización sindical, que se encuentra integrada en el Comité de Huelga, ha manifestado que, por tanto, se mantienen todas las movilizaciones convocadas contra este texto, siendo la principal los paros establecidos durante una semana al mes hasta junio. De hecho, el 16 de marzo comenzará la próxima semana de huelga establecida en el calendario de protestas.

Salir al paso de la información publicada por el Ministerio de Sanidad ha sido el objetivo de CESM que, a su vez, forma parte del citado Foro. No se ha producido ningún cambio en el calendario de movilizaciones, ha destacado, al tiempo que ha insistido en su rechazo al borrador del Estatuto Marco.

Este sindicato, que ha recordado que estas movilizaciones fijadas para los próximos meses a nivel nacional son competencia del Comité de Huelga, ha destacado que la única manera de desbloquear el conflicto actual es convocar de manera formal una reunión con todos los miembros del mismo.

Por último, CESM ha concluido afirmando que esta reunión serviría para retomar el diálogo dinamitado el pasado mes de diciembre de modo unilateral por el Ministerio, con propuestas concretas sobre las reivindicaciones del colectivo.