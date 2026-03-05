Cayetano Martínez de Irujo, así ha sido su esperado reencuentro con sus hermanos Alfonso y Jacobo tras años distanciados

Después de años de distanciamiento que no han ocultado públicamente, la duquesa de Alba ha logrado que sus hijos vuelvan a coincidir tras su fallecimiento en noviembre de 2014. Con motivo del centenario de su nacimiento, la casa de Alba ha inaugurado en el palacio de las Dueñas de Sevilla una completa exposición que recorre -a través de vestidos, imágenes inéditas, documentos personales, y obras de arte- la apasionante vida de Cayetana Fitz-James Stuart, una de las personalidades más influyentes de la historia de España en los siglos XX y XXI. Y como no podía ser de otro modo, su familia casi al completo ha estado presente en este acontecimiento histórico que ha inaugurado el Rey Felipe VI.

La expectación era máxima por ver de nuevo a Cayetano Martínez de Irujo junto a sus hermanos Alfonso y Jacobo Fitz-James Stuart después de reconocer en varias ocasiones que su relación es nula -tanto es así que no asistieron a su boda con Bárbara Mirjan el pasado octubre- y que tan solo tiene contacto con Eugenia y Fernando, además de con el actual duque de Alba, Carlos, por tratarse del cabeza de familia.

Dando una lección de educación, el duque de Arjona no ha dudado en compartir parte de la jornada con Jacobo y su mujer Inka Martí, con los que se le vio conversar amigablemente presumiendo de cordialidad en su reencuentro.

"Yo no sé, eso es una cosa que ustedes de la prensa están ondeando, pero no es verdad. No hay ningún problema entre nosotros. Hay como en todas las familias, que hay de repente vaivenes, idas... Pero no hay nada grave ni nada significativo" ha expresado el conde de Siruela al abandonar Dueñas, zanjando así las especulaciones sobre su relación con Cayetano. "Muy bien, muy bien, muy bien" ha revelado sobre su reencuentro con el jinete, reconociendo que ha sido un día muy especial para toda la familia.

También el duque de Aliaga, Alfonso Martínez de Irujo, se ha pronunciado sobre su relación con Cayetano: "Yo de esas cosas nunca hablo, y lo único que quiero decir que estoy muy contento de esta exposición que ha estado muy bien, está muy bien lo transversal que ha sido mi madre en distintas áreas. Y por tanto pues pues muy satisfecho de que el centenario que se hubiera cumplido dentro de dos semanas pues yo creo que ha quedado muy bien representado".

"No he visto a mi hermano Fernando la verdad, no he hablado con él. Pero vamos, que no vayan por allá a ver si uno falta, si el otro no falta. Mire usted, yo estoy muy contento por lo que ha venido aquí, por lo que ha habido, que su majestad el Rey haya honrado esta casa con eso" ha añadido haciendo referencia a que el único que no ha estado presente en este cónclave familiar ha sido el marqués de San Vicente del Barco, cuya ausencia excusaba Eugenia horas antes al asegurar que "el pobre que siempre está en todo hoy no ha podido venir, pero para mí como si estuviera".