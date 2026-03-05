Aterriza otro avión con 171 españoles evacuados desde Omán

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, confirmó que únicamente permanece personal “estrictamente necesario” en la Embajada española en Irán, con el embajador al frente, aunque esta legación continúa funcionando con normalidad. Según publicó Europa Press, Albares también explicó que todos los ciudadanos españoles que deseaban abandonar Irán ya han salido del país, permaneciendo allí únicamente quienes han optado por quedarse, en su mayoría personas con doble nacionalidad o vínculos familiares en la nación persa. Esta situación se da en el marco de las recientes operaciones organizadas por el Gobierno español para evacuar a sus ciudadanos desde Oriente Medio ante la escalada de violencia en la región, provocada por los recientes enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán y los ataques iraníes a intereses estadounidenses.

El Ministerio de Defensa informó este jueves sobre la llegada a España de un nuevo avión del Ejército del Aire, que trasladó a 171 españoles evacuados desde Omán. La aeronave aterrizó en la base aérea de Torrejón, cerrando así una nueva misión impulsada por el Ejecutivo para garantizar el retorno seguro de sus nacionales en medio de la crisis en el Golfo Pérsico. Tal como detalló el titular de Exteriores, el avión utilizado en esta operación fue un Airbus 330 MRTT que partió desde Torrejón de Ardoz (Madrid) en la mañana del miércoles, cumpliendo su itinerario y regresando este jueves con los ciudadanos repatriados.

Según consignó Europa Press, estas misiones han sido catalogadas como “muy complejas” por parte del ministro Albares, debido a la magnitud de la situación y la necesidad de coordinación en escenarios de alta tensión. Además de Omán, la evacuación incluyó a españoles residentes en Emiratos Árabes Unidos, país donde se estima que viven alrededor de 13.000 ciudadanos españoles.

El medio Europa Press detalló que la estrategia de evacuación se puso en marcha tras el aumento de hostilidades en Oriente Medio, motivadas principalmente por el intercambio de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, así como por las represalias de este último país contra intereses estadounidenses en la zona. Ante este escenario, Exteriores reiteró que continuará organizando vuelos y operaciones para permitir la salida de todos los españoles que deseen retornar a territorio nacional. Albares aseguró que “habrá más aviones militares” de repatriación y subrayó el compromiso del Gobierno para responder a las solicitudes de retorno recibidas por los consulados y la red diplomática.

El martes previo, reportó Europa Press, aterrizó en España el primer grupo de 175 ciudadanos trasladados desde Oriente Medio a bordo de un avión comercial, marcando el inicio de la serie de operaciones de evacuación coordinadas por el Ejecutivo. Desde entonces, el Ejército del Aire ha intensificado la preparación y ejecución de vuelos especiales, en un esfuerzo por abarcar todos los casos de españoles que requieran regresar, tanto desde Irán como de países vecinos.

Europa Press recoge que, en relación a la presencia diplomática en Teherán, el personal que continúa en la Embajada está limitado a funciones estrictamente esenciales para mantener la operatividad, tras la reducción de plantilla ante la salida de la mayoría de ciudadanos. La decisión de mantener la embajada “plenamente operativa” responde a la necesidad de seguir ofreciendo asistencia consular y coordinación a quienes todavía residen en el país o en sus inmediaciones.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el Gobierno mantiene su compromiso de evaluar de manera continua la situación en la región y adaptar la respuesta diplomática y de evacuación a los escenarios que se vayan presentando, coordinando tanto con los aliados internacionales como con las autoridades locales de los países afectados. El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores han incidido en la importancia de actuar con rapidez para asegurar la integridad y el regreso seguro de los ciudadanos españoles en entornos inestables o conflictivos.