Sánchez: "Los derechos de las mujeres y de las niñas nunca deben ser coartada para lanzar guerras"

Durante la celebración del acto institucional por el Día Internacional de las Mujeres en el Museo del Prado, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, enfatizó la condena a la destrucción de escuelas y hospitales, subrayando que muchas de las víctimas son mujeres y niñas. A partir de este pronunciamiento, Sánchez argumentó que el feminismo debe constituirse como una política transversal en cada acción de gobierno, abordando con ello la situación de quienes sufren en contextos de crisis bélica o represión. Según publicó el medio, el mandatario destacó la importancia de que toda política exterior se fundamente en el respeto a los derechos humanos, la diplomacia y el derecho internacional.

De acuerdo con lo reportado, Sánchez afirmó que “los derechos de las mujeres y de las niñas, las libertades de los pueblos, nunca deben ser coartada para lanzar guerras que responden a otros intereses, un argumento para bombardear otro país”. El presidente matizó su postura sosteniendo que no resulta aceptable invocar la libertad de forma selectiva, utilizándola según la conveniencia política, e insistió en que la defensa de los derechos humanos constituye el eje central del derecho internacional y no debe enfrentarse a este último en ningún contexto.

En su intervención, el jefe del ejecutivo español citó el caso de Irán, condenando el régimen y, especialmente, la opresión ejercida sobre las mujeres. No obstante, confirmó que el Gobierno mantiene la misma contundencia para condenar la violencia que afecta a la población femenina en distintos escenarios, unos causados por conflictos armados que dejan tras de sí edificaciones destruidas y múltiples víctimas. Sánchez indicó que la respuesta ante la represión, tanto en Irán como en otros países, requiere implementar “más diplomacia, más apoyo a quienes luchan desde dentro, y por supuesto más derecho internacional”, en oposición a respuestas violentas o militarizadas.

Tal como consignó la fuente, el presidente señaló que la violencia digital se ha convertido en otra de las formas a través de las cuales se manifiesta la desigualdad de género: “La violencia hacia las mujeres ha encontrado en el espacio digital una nueva trinchera”. El mandatario calificó el acoso digital como una manifestación contemporánea de la misoginia, con presencia en diversos ámbitos como empresas, instituciones y partidos políticos, y detalló que los casos de acoso a mujeres continúan ocurriendo como resultado de una “cultura patriarcal”. Sánchez expresó que la cuestión de fondo es la respuesta social y gubernamental a estas problemáticas, insistiendo en la necesidad de erradicar todas las expresiones de machismo, dando prioridad a la protección de libertades individuales y colectivas.

Sánchez también se refirió a quienes considera adversarios de la causa feminista, aseverando: “Porque somos más fuertes, porque tenemos la fuerza de la razón y además el poder único que da la deuda de la historia”. El acto institucional contó con la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien entró acompañada del presidente entre los aplausos de los asistentes.

Por su parte, la ministra Ana Redondo defendió el feminismo como una política intrínsecamente ligada al pacifismo, según publicó el medio. En su discurso, y acompañada por consignas de “¡No a la guerra!” desde el público, Redondo advirtió sobre contextos internacionales signados por un aumento de la violencia, situación que, a su criterio, pone en jaque logros alcanzados desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La ministra agradeció la labor del presidente en el impulso de una política pública feminista, orientada a la paz y al respeto de los derechos humanos, y subrayó la responsabilidad de actuar en defensa de las mujeres de las próximas generaciones.

Redondo enfatizó que la violencia genera nuevas formas de violencia, afectando con especial crudeza a las mujeres y las niñas. En su intervención, detalló ejemplos como el sufrimiento de las mujeres iraníes bajo el régimen teocrático, la situación de las mujeres afganas bajo restricciones extremas, las mujeres de Gaza enfrentando las consecuencias de la guerra, y las mujeres ucranianas, que tras cuatro años de conflicto, no vislumbran alternativas de paz a corto plazo. Añadió una advertencia sobre la presencia de una nueva “ola reaccionaria” y machista, que, en su apreciación, intenta retrotraer los avances alcanzados en materia de igualdad y libertad.

Durante el evento, Redondo recalcó la necesidad de mantener activa la lucha social y política por la igualdad y la democracia, remarcando la obligación de combatir toda forma de violencia y de preservar el camino recorrido hasta ahora. Instó a no permitir retrocesos frente a ese panorama, declarando: “No podemos dejar que la guerra avance. Se lo debemos a las que vienen detrás, a nuestras hijas y a nuestras nietas. No van a encontrarse un mundo peor”.

El acto contó además con la presencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; así como el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Todos ellos participaron en una jornada en la que la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad y en la política se conjugó con un firme rechazo a cualquier uso instrumental de las causas feministas para justificar la violencia o el inicio de conflictos armados, según reflejó el medio.