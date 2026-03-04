Sale en libertad condicional el exjefe de Inteligencia condenado por la muerte del candidato Luis Galán

La decisión del juez exige a Miguel Maza Márquez, de 88 años, el pago de una fianza equivalente a cinco salarios mínimos y la permanencia bajo libertad condicional durante once años, bajo el compromiso de supervisión y el cumplimiento estricto de las condiciones impuestas. El exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia recibió esta medida sustitutiva después de una prolongada detención en instalaciones de la Policía Nacional en Bogotá y tras haber sido condenado por su papel en la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán. Según reportó Caracol Radio, el tribunal de Bogotá concedió la libertad condicional a Maza Márquez, quien en 2016 fue sentenciado a 30 años de prisión por su vinculación en el caso.

Tal como detalló Caracol Radio, la condena responde al involucramiento de Maza Márquez en una trama que facilitó el asesinato de Luis Carlos Galán, ocurrido en 1989, cuando el político se perfilaba como favorito en la carrera presidencial bajo la bandera del Partido Liberal. Al procesado se le atribuye haber debilitado intencionalmente la protección asignada a Galán, escogiendo como jefe de seguridad a Henry Pérez, vinculado a grupos paramilitares y relacionado con el Cártel de Medellín, organización criminal que, de acuerdo con los fallos judiciales, encargó el atentado contra el candidato. La medida de libertad condicional contempla una estricta supervisión judicial y el abono de la fianza como requisito esencial para garantizar el acatamiento de las condiciones dictadas.

Desde noviembre de 2012, Maza Márquez se encontraba bajo custodia a la espera de resolución judicial definitiva sobre su responsabilidad en los hechos. El tribunal determinó en 2016 que durante el tiempo en el que lideró el ahora extinto DAS, entre 1985 y 1991, permitió deliberadamente la infiltración de intereses criminales en el aparato estatal encargado de la inteligencia y la seguridad. El homicidio de Galán representó un punto de inflexión en la historia colombiana, ya que puso en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones ante la presión de los cárteles del narcotráfico.

De acuerdo con lo consignado por Caracol Radio, la causa judicial examinó en profundidad la intervención de actores ilegales, incluido el Cártel de Medellín, y esclareció la colaboración de Henry Pérez, señalado paramilitar, como pieza instrumental en la ejecución del crimen. El fallo responsabilizó a Maza Márquez de haber actuado en conjunto con estos grupos al modificar el esquema de protección del aspirante presidencial, lo que, según el tribunal, facilitó la acción de los sicarios y la consumación del atentado.

La labor de Maza Márquez al frente del DAS estuvo marcada por episodios que con el tiempo adquirirían notoriedad, como el escándalo de las llamadas "chuzadas", término con el que se conocen las escuchas telefónicas ilegales realizadas desde la entidad. Caracol Radio documentó que estas operaciones incluían la vigilancia y espionaje no autorizado contra jueces, periodistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos, en colaboración con estructuras paramilitares. La revelación de dichas actividades contribuyó a la decisión de disolver el DAS en 2011, cerrando un capítulo de la historia institucional colombiana caracterizado por la influencia de actores armados ilegales dentro de organismos gubernamentales.

El proceso judicial fue seguido de cerca tanto a nivel nacional como internacional, en virtud de la relevancia política y social de la figura de Galán y las consecuencias de su asesinato para el desarrollo democrático en Colombia. Caracol Radio subrayó que la condena contra Maza Márquez se inscribe en la lucha del Estado por esclarecer y sancionar la complicidad de funcionarios públicos en actos de terrorismo y crimen político.

La libertad condicional otorgada incluye la exigencia de comparecencias periódicas ante las autoridades, así como el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas por el juzgado para asegurar una supervisión efectiva durante los próximos once años. El tribunal señaló que cualquier incumplimiento de las condiciones podría dar lugar a la revocación inmediata del beneficio y la reclusión de Maza Márquez para el cumplimiento íntegro del resto de la pena.

El caso, reportado extensamente por Caracol Radio, reactiva el debate sobre los alcances de la justicia transicional en Colombia y los mecanismos de control sobre antiguos funcionarios vinculados a hechos de gran repercusión durante décadas de conflicto y violencia política en el país. Los antecedentes de Maza Márquez en el DAS, su vinculación a redes de espionaje ilegal y su condena por facilitar el ataque contra Luis Carlos Galán conforman un expediente que continúa generando reacciones en distintos ámbitos de la opinión pública.