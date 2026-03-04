Rusia denuncia un ataque con lanchas no tripuladas ucranianas contra un metanero ruso en el Mediterráneo

Las Fuerzas Armadas de Malta informaron que, tras recibir una alerta internacional sobre el buque 'Arctic Metagaz', iniciaron un operativo para localizarlo y coordinar la asistencia conforme a sus obligaciones de búsqueda y rescate. De acuerdo con los mensajes publicados en sus canales oficiales, el personal maltés actuó cuando el incidente ocurrió fuera de su Área de Búsqueda y Rescate, pero participaron en los esfuerzos para ubicar la embarcación y asegurar la salvaguarda de los sobrevivientes, que se encontraban a bordo de un bote salvavidas en el área correspondiente a Libia. Según detallaron, la tripulación estaba en condiciones seguras y se mantuvo el enlace con las autoridades internacionales responsables del sector.

El Gobierno de Rusia denunció que el 3 de febrero el metanero ruso 'Arctic Metagaz' fue interceptado cerca de las aguas territoriales de Malta, frente a las costas de Libia, por lanchas no tripuladas atribuidas a Ucrania. Según consignó este miércoles la agencia de noticias, el Ministerio de Transportes ruso detalló en sus redes sociales que la embarcación, que partió de Murmansk, cumplía con la normativa internacional durante su travesía. El incidente provocó que los treinta miembros de la tripulación, todos de nacionalidad rusa, requirieran asistencia, lo que activó una respuesta conjunta de los servicios de rescate de Rusia y Malta. El medio destacó que la embarcación fue objeto de un ataque que Moscú califica de “acto de terrorismo internacional y piratería marítima”.

De acuerdo con la información publicada por las autoridades rusas, Moscú acusa a Ucrania de emplear embarcaciones automáticas para perpetrar este ataque y considera que el suceso constituye una violación de las normas fundamentales del derecho internacional marítimo. El comunicado recalca que se trata de “un acto criminal cometido en connivencia con las autoridades de Estados miembro de la Unión Europea” y solicita una reacción por parte de la comunidad internacional, advirtiendo del peligro que representan este tipo de acciones para la navegación en la región.

Las Fuerzas Armadas maltesas, citadas por el mismo medio, aseguraron que al recibir el aviso actuaron con sus recursos para verificar la posición del buque y coordinar los canales de comunicación pertinentes. Explicaron que los tripulantes fueron localizados en un bote salvavidas dentro del área libia de búsqueda y rescate, confirmando que todos se encontraban a salvo. Malta también transmitió mensajes de alerta a la navegación y colaboró con las autoridades internacionales para asegurar la integridad de la tripulación.

Hasta el momento, las autoridades ucranianas no han realizado declaraciones oficiales ni han asumido la responsabilidad por el ataque contra el 'Arctic Metagaz'. El buque ha estado sujeto a sanciones impuestas por Estados Unidos y el Reino Unido por su presunta vinculación con la denominada “flota fantasma” de Rusia. Según informó el medio, estos buques suelen operar al margen de las regulaciones internacionales con el objetivo de evadir bloqueos y restricciones comerciales.

El incidente ocurre en un contexto de creciente tensión en el mar Mediterráneo, donde la presencia de embarcaciones sancionadas y la utilización de tecnología no tripulada ha suscitado preocupación entre los actores regionales. La colaboración entre Malta y Rusia para socorrer a los navegantes se inscribe en el marco de los protocolos internacionales de seguridad marítima, que exigen la asistencia inmediata en situaciones de peligro, con independencia de la localización exacta fuera de las jurisdicciones formales.

El Ministerio de Transportes ruso insiste en que la incursión supone un precedente peligroso para los buques comerciales en tránsito por la zona y exige una respuesta firme para evitar la repetición de episodios similares. Russia Today cita el llamado explícito a la comunidad internacional a “no ignorar” lo ocurrido e insta a reforzar las medidas de seguridad y cooperación para proteger el tráfico marítimo legítimo en rutas de alto valor estratégico.

Entre los aspectos destacados por la cobertura del medio, se subraya la rapidez con la que fueron rescatados los treinta tripulantes tras el ataque y la coordinación entre distintas agencias internacionales para llevar a cabo las labores de salvamento. El incidente también ha puesto en evidencia los riesgos y desafíos que enfrentan los buques sometidos a sanciones en áreas alejadas de los principales puertos y bajo amenaza de tecnologías de ataque novedosas.

La situación del 'Arctic Metagaz' sigue bajo atención internacional dada la combinación de factores sensibles: la imposición de sanciones, la navegación con cargamentos regulados y la llegada de ataques con vehículos no tripulados a aguas cercanas a territorios miembros de la Unión Europea. Mientras persiste la ausencia de declaraciones por parte de Kiev y la demanda rusa de respuestas por parte de otros Estados, el episodio añade un elemento de tensión en el escenario marítimo del Mediterráneo oriental.