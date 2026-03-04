Funcionarios de Moscú han puesto énfasis en la creciente cooperación entre Alemania y Francia en el ámbito nuclear, señalando que París incluso evalúa el despliegue de elementos de su potencial nuclear en países aliados de la OTAN que actualmente no cuentan con dicho armamento. Sobre esta evolución, autoridades rusas advirtieron que revisarán su planificación defensiva ante el aumento del arsenal atómico occidental. Según información de la agencia TASS recopilada por varios medios internacionales, Rusia ha manifestado inquietud por lo que describe como una expansión “sin control” de las capacidades nucleares de la Alianza Atlántica, marcando además a París, Berlín y Washington como responsables de una escalada que consideran inédita.

Las autoridades rusas subrayaron la posibilidad de cambios en su doctrina de seguridad y disposición militar, en respuesta al crecimiento del potencial nuclear en Europa occidental. Tanto Moscú como voceros del Kremlin han vinculado estas advertencias con el reciente anuncio de Francia sobre el incremento de su arsenal atómico, contexto que coincide con la presión militar sostenida por Estados Unidos e Israel sobre Irán. Según detalló la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, estos desarrollos no solo afectan la percepción de la amenaza estratégica sino que determinarán ajustes en la política de planificación y defensa militar rusa, tanto en lo nuclear como en lo convencional.

Zajarova denunció que la OTAN refuerza su capacidad nuclear, haciendo énfasis en que el bloque transatlántico estaría ampliando su arsenal no solo para complementar el poder estadounidense, sino también para expandir el componente europeo dentro de la estructura de la Alianza. La portavoz expresó que los intentos previos de la OTAN por presentar esta dinámica como una simple alternativa al paraguas nuclear de Estados Unidos se han transformado en lo que calificó como una admisión de que el “componente nuclear europeo” atraviesa una expansión sin precedentes, según publicó la agencia TASS.

Además, la funcionaria rusa acusó a la OTAN de mantener prácticas conjuntas en el ámbito nuclear, a través de misiones donde fuerzas de varios países, incluidos Estados Unidos, participan en entrenamientos y maniobras relacionadas con armas nucleares. Subrayó que Alemania y, potencialmente, otros países miembros europeos estarían preparándose para involucrar a sus militares y medios convencionales en operaciones junto a las fuerzas francesas. El medio TASS reportó que esto se desarrolla dentro de la posibilidad de que elementos del arsenal nuclear francés sean desplegados en territorios de Estados aliados a la OTAN, aunque estos países carecen formalmente de armas nucleares propias.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, afirmó que la reanudación de conversaciones para un nuevo tratado START —el último acuerdo bilateral existente sobre limitación de arsenales nucleares entre Rusia y Estados Unidos, vencido a principios de febrero— solo tendrá sentido si se incorpora a Francia dentro de la ecuación. Peskov sostuvo que ignorar el arsenal atómico francés impedirá avanzar hacia cualquier estrategia de control nuclear con Washington. Subrayó que la cooperación más estrecha y el eventual eje nuclear entre Berlín y París respaldan la postura rusa, que exige considerar el poderío de estos países dentro de cualquier marco negociador futuro, según difundió la agencia TASS y medios internacionales.

En el balance de Moscú, la expiración del Nuevo START dejó por primera vez en más de cincuenta años sin instrumentos efectivos de verificación o limitación de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos, lo que, aseguran, agrava el ambiente de desconfianza mutua. Rusia atribuye la actual escalada de tensiones nucleares a la iniciativa promovida por la alianza atlántica de fortalecer su potencial atómico y militar, asociándolo directamente con las decisiones adoptadas en París, Berlín y Washington durante los últimos meses.

El seguimiento de estos acontecimientos ha llevado a que funcionarios en Moscú insistan en que la planificación militar del Estado pasará a tener en cuenta la nueva configuración del potencial nuclear europeo. La situación se enmarca además en la ofensiva diplomática y militar impulsada por potencias occidentales en el escenario del conflicto de Medio Oriente, lo que para las autoridades rusas evidencia un movimiento coordinado desde la OTAN con el fin de reforzar su posición global frente a Moscú y sus aliados, según información publicada por la agencia rusa TASS.