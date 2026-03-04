Petro subraya que la exportación de cocaína "es cada vez más ecuatoriana" y pide a Noboa reforzar la seguridad

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado este martes que la exportación de cocaína "es cada vez más ecuatoriana", al tiempo que ha instado a su homólogo en el país andino, Daniel Noboa, a "asegurar más sus puertos y aeropuertos".

Avanzando que ha ordenado instalar un "radar moderno" en Ipiales, ciudad colombiana próxima a la frontera con Ecuador, en aras de facilitar el rastreo de "naves ilegales", el inquilino de la Casa de Nariño ha advertido que "el mayor problema" reside en el paso por las selvas y ríos de la zona.

"La vigilancia de las armadas de los dos países en el paso de los ríos es fundamental", ha subrayado Petro, agregando que Colombia puede "ayudar" a su país vecino en las referidas labores de refuerzo.

Cabe recordar que Bogotá y Quito están enfrentadas en una guerra económica en la cual el líder ecuatoriano no ha dudado en referirse a su país vecino como su "peor socio comercial", con un déficit que alcanza los 1.100 millones de dólares (unos 939 millones de euros). De hecho, Noboa impuso el pasado viernes una tasa del 50% a los productos colombianos, alegando un supuesto "descuido absoluto de la frontera".

Por su parte, Colombia ha escalado la guerra comercial elevando el arancel recíproco del 30 actual al 50 por ciento, lo que afecta a más de una centena de productos ecuatorianos, como la sal o el azufre. Esta decisión de imponer dicho arancel del 30% a más de 23 productos de Ecuador fue adoptada por la Administración de Petro en reciprocidad a la 'tasa de seguridad' aplicada a las importaciones colombianas desde el pasado 1 de febrero.

La guerra comercial entre ambos estalló en enero, cuando Quito anunció un gravamen del 30% a productos colombianos, después de incrementar en más de un 900% la tarifa de transporte de petróleo colombiano, por medio del Oleoducto Transecuatoriano.