Agencias

Petro subraya que la exportación de cocaína "es cada vez más ecuatoriana" y pide a Noboa reforzar la seguridad

Guardar

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado este martes que la exportación de cocaína "es cada vez más ecuatoriana", al tiempo que ha instado a su homólogo en el país andino, Daniel Noboa, a "asegurar más sus puertos y aeropuertos".

Avanzando que ha ordenado instalar un "radar moderno" en Ipiales, ciudad colombiana próxima a la frontera con Ecuador, en aras de facilitar el rastreo de "naves ilegales", el inquilino de la Casa de Nariño ha advertido que "el mayor problema" reside en el paso por las selvas y ríos de la zona.

"La vigilancia de las armadas de los dos países en el paso de los ríos es fundamental", ha subrayado Petro, agregando que Colombia puede "ayudar" a su país vecino en las referidas labores de refuerzo.

Cabe recordar que Bogotá y Quito están enfrentadas en una guerra económica en la cual el líder ecuatoriano no ha dudado en referirse a su país vecino como su "peor socio comercial", con un déficit que alcanza los 1.100 millones de dólares (unos 939 millones de euros). De hecho, Noboa impuso el pasado viernes una tasa del 50% a los productos colombianos, alegando un supuesto "descuido absoluto de la frontera".

Por su parte, Colombia ha escalado la guerra comercial elevando el arancel recíproco del 30 actual al 50 por ciento, lo que afecta a más de una centena de productos ecuatorianos, como la sal o el azufre. Esta decisión de imponer dicho arancel del 30% a más de 23 productos de Ecuador fue adoptada por la Administración de Petro en reciprocidad a la 'tasa de seguridad' aplicada a las importaciones colombianas desde el pasado 1 de febrero.

La guerra comercial entre ambos estalló en enero, cuando Quito anunció un gravamen del 30% a productos colombianos, después de incrementar en más de un 900% la tarifa de transporte de petróleo colombiano, por medio del Oleoducto Transecuatoriano.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Fiscalía cubana ordena prisión provisional para seis personas por el "intento de infiltración" desde EEUU

Seis individuos, acusados de delitos relacionados con “terrorismo” tras intentar ingresar desde territorio estadounidense, han sido enviados a prisión preventiva en Cuba según anunciaron las autoridades, quienes sostienen que el grupo disparó contra efectivos en aguas cercanas a Villa Clara

La Fiscalía cubana ordena prisión

Desarticuladas en Qatar dos supuestas células vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní

Las autoridades nacionales han arrestado a diez individuos acusados de recabar datos sobre objetivos estratégicos y preparar ataques, incautando tecnología y pruebas que revelarían vínculos con Teherán, según confirmaron fuentes oficiales citadas por la prensa estatal

Desarticuladas en Qatar dos supuestas

Una decena de muertos y heridos por ataques de Israel contra el sur y el este de Líbano

Al menos seis personas perdieron la vida y ocho resultaron heridas tras un ataque nocturno contra zonas residenciales cercanas a Beirut, mientras se informa de nuevas víctimas fatales y órdenes de evacuación en varias localidades del sur libanés

Una decena de muertos y

ACNUR activa "dispositivos de emergencia desde Irán y Afganistán hasta Líbano y Siria" ante la crisis regional

Miles de personas buscan resguardo tras el agravamiento del conflicto regional por ataques y represalias entre países, mientras la agencia de Naciones Unidas advierte sobre recursos comprometidos y llama a no cerrar fronteras ante el aumento de desplazados

ACNUR activa "dispositivos de emergencia

La Guardia Revolucionaria iraní afirma haber atacado con misiles un destructor de EEUU en el Índico

Fuentes iraníes aseguran que una operación armada impulsó un incendio de grandes proporciones en dos embarcaciones estadounidenses, al tiempo que informaron ataques coordinados con drones y misiles contra instalaciones clave de Washington e Israel en Oriente Medio

La Guardia Revolucionaria iraní afirma