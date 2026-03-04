Macron pide a Netanyahu que se abstenga de una "ofensiva terrestre" tras un nuevo despliegue en el sur de Líbano

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha instado este miércoles al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a "preservar la integridad territorial de Líbano" y "abstenerse" de llevar a cabo una "ofensiva terrestre" tras un nuevo despliegue de tropas israelíes en el sur del país vecino.

"He instado al primer ministro israelí a preservar la integridad territorial del Líbano y a abstenerse de una ofensiva terrestre. Es importante que las partes retomen el acuerdo de alto el fuego", ha afirmado en redes sociales tras una serie de llamadas con Netanyahu, así como con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam.

De igual forma, ha reiterado la necesidad de que el partido-milicia chií libanés Hezbolá "cese de inmediato sus ataques contra Israel y otros países". "Esta estrategia de escalada es un fallo grave que pone en peligro a toda la región", ha argüido.

El presidente francés ha indicado además que Francia, junto a sus socios, seguirá "apoyando los esfuerzos de las Fuerzas Armadas libanesas para que puedan cumplir plenamente su misión con soberanía y poner fin a la amenaza que supone Hezbolá".

"Ante la emergencia humanitaria en el sur de Líbano, Francia actuará de inmediato para apoyar a la población libanesa desplazada Nuestra solidaridad con el pueblo libanés y nuestro compromiso con la estabilidad regional siguen siendo el centro de nuestra acción", ha zanjado Macron.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó que el Gobierno liderado por Netanyahu había autorizado al Ejército a "avanzar y hacerse con el control de posiciones estratégicas adicionales en Líbano para evitar ataques contra las comunidades israelíes en la frontera".

El Ministerio de Sanidad de Líbano ha elevado este miércoles a más de 70 los muertos y a más de 430 los heridos en territorio libanés en el marco del recrudecimiento de los enfrentamientos entre el Ejército de Israel y el partido milicia chií Hezbolá pese al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

El pacto contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.