Llega MacBook Neo, el nuevo portátil económico de Apple: parte de 699 euros

El anuncio sobre la autonomía del nuevo portátil de Apple fue uno de los aspectos destacados en la presentación del MacBook Neo, que alcanza hasta 16 horas de uso con una sola carga. Según informó la propia Apple, este modelo busca atraer a nuevos usuarios dentro del catálogo de la marca, diferenciándose por su precio base de 699 euros y sus características pensadas para distintos tipos de uso diario.

El medio detalló que el MacBook Neo sale a la venta el miércoles 11 de marzo y presenta una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, con una resolución de 2.408 por 1.506 píxeles y un brillo máximo de 500 nits. Esta pantalla incorpora una película antirreflectante, para mejorar la visibilidad en diferentes ambientes de iluminación, y soporta hasta mil millones de colores.

El dispositivo funciona con el procesador A18 Pro, desarrollado por Apple, y utiliza el sistema operativo MacOS. De acuerdo con lo publicado, este ordenador incluye capacidades de inteligencia artificial gracias a Apple Intelligence, integrando nuevas herramientas y funcionalidades en el trabajo cotidiano. El diseño del MacBook Neo utiliza aluminio y tiene un peso de 1,23 kilogramos, lo que, según la información oficial, facilita su transporte tanto en mochilas como en bolsos. Las esquinas redondeadas buscan favorecer el agarre y aportar un diseño más accesible.

Entre las prestaciones técnicas, el MacBook Neo incorpora una cámara FaceTime HD a 1080p con procesamiento de imagen, dos micrófonos con tecnología direccional para reducción de ruido y aislamiento de la voz, y dos altavoces laterales compatibles con audio espacial y Dolby Atmos. Estas características están orientadas a videollamadas y consumo de contenido multimedia.

En cuanto a la conectividad, reportó Apple, el equipo cuenta con dos puertos USB-C, una entrada para auriculares con cable, soporte para WiFi 6E y Bluetooth 6. Además, dispone del Magic Keyboard para una escritura precisa y cómoda, junto a un trackpad Multi-Touch de gran tamaño.

El medio destacó que el dispositivo ofrece integración con iPhone, permitiendo que los usuarios puedan aprovechar la función de Continuidad que brinda macOS, con la posibilidad de retomar tareas entre el teléfono móvil y la computadora sin interrupciones. El equipo estará disponible en cuatro tonalidades diferentes: rosa nube, índigo, plata y cítrico.

La nota de prensa incluyó declaraciones de John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de Apple, quien sostuvo: “ofrece toda la magia del Mac a un precio revolucionario”. Según Ternus, el MacBook Neo se diseñó desde cero para que pueda estar al alcance de más personas.

La combinación de una pantalla de alto brillo, autonomía extendida, integración del procesador A18 Pro y prestaciones de inteligencia artificial conforman la propuesta de Apple para competir en el segmento de portátiles asequibles. Según consignó el medio, la empresa apuesta por una integración mejorada con su ecosistema de dispositivos, especialmente iPhone, buscando fortalecer la continuidad y productividad de los usuarios que utilizan múltiples productos de la marca.