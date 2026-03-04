Agencias

La Reina Sofía visita en el Museo Naval de Madrid la exposición "La bandera que vino de la mar"

Guardar

La Reina Sofía sigue adelante con su agenda oficial con la vista puesta en la complicada situación en la que se encuentra el Rey Juan Carlos al no poder salir de Abu Dabi en plena escalada del conflicto bélico en el Golfo Pérsico entre Estados Unidos, Israel e Irán, al encontrarse interrumpido el tráfico aéreo en el Emirato Árabe. Mientras el Emérito ha transmitido que se encuentra seguro y a salvo en uno de los hoteles más exclusivos del país -debido a las obras de acondicionamiento que está haciendo en su residencia-, su mujer ha protagonizado su segundo acto de la semana, demostrando que ha retomado totalmente la normalidad tras la muerte de su hermana Irene de Grecia el pasado 15 de enero.

Después de desplazarse este lunes a Burgos para presidir la inauguración de la exposición "Picasso. Raíces bíblicas" en la Catedral de la ciudad castellana, Doña Sofía ha visitado este miércoles "La Bandera que vino de la mar. Los colores que nos identifican" en el Museo Naval de Madrid, una muestra dedicada a los 240 años de historia de la bandera nacional y que explica su origen y relación directa con la Armada.

Mientras a pocos metros de allí la Reina Letizia daba su emocionado último adiós al periodista Fernando Ónega, arropando a su íntima amiga Sonsoles Ónega tras la muerte de su padre, su suegra ha recorrido la exposición -que reúne 57 piezas originales y conmemora la decisión de Carlos III, en mayo de 1785, de dotar a los buques de la Real Armada de una bandera fácilmente visible y reconocible a gran distancia en la mar- de lo más interesada, mucho más animada y sonriente que en sus últimas apariciones, en las que no fue capaz de ocultar su tristeza por la pérdida de su hermana y fiel escudera.

Además, y aunque todavía continúa de luto, Doña Sofía ha dejado el negro riguroso para combinar un traje negro de corte clásico con una favorecedora blusa de seda en color blanco, completando su estilismo con un broche en la solapa homenaje a la Princesa Irene, y un bolso de piel negro.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos exige a Sánchez que demuestre su 'No a la guerra': Cerrar bases de EEUU, topar precios y romper con Trump

La secretaria general del partido ha pedido al jefe del Ejecutivo adoptar decisiones concretas frente al conflicto internacional, incluyendo la salida de España de la Alianza Atlántica, la finalización de acuerdos militares y la puesta en marcha de controles a sectores clave

Podemos exige a Sánchez que

Decenas de muertos por un nuevo deslizamiento de tierra en una mina en el este de RDC

Equipos de emergencia continúan la búsqueda tras el colapso de una mina en Rubaya, donde autoridades y testigos advierten que la cantidad de víctimas podría superar los doscientos debido a las deficientes condiciones de seguridad en el sector extractivo local

Decenas de muertos por un

Reyes se reúne con los ministros de Presidencia y Turismo de Bolivia y responsables del Congreso

En encuentros celebrados durante una visita oficial, el presidente de la Diputación de Jaén propuso fortalecer la cooperación técnica, impulsar la descentralización y compartir modelos de éxito en turismo sostenible con autoridades bolivianas y representantes de varios órganos legislativos

Reyes se reúne con los

(AMP3) Díaz convoca mañana a los agentes sociales para abordar medidas por el conflicto en Oriente Medio

La responsable de Trabajo reunirá este jueves a representantes sindicales, empresariales y autónomos para consensuar respuestas urgentes ante la escalada de tensión en la región, priorizando la salvaguarda de los sectores económicos y el bienestar de la ciudadanía española

(AMP3) Díaz convoca mañana a

TikTok rechaza la encriptación de extremo a extremos en los mensajes directos

La plataforma sostiene que mantener acceso a los mensajes es fundamental para combatir delitos y proteger a menores, a diferencia de competidores que implementan cifrado total, mientras la decisión reaviva preocupaciones por la privacidad y posibles riesgos para sus millones de usuarios

TikTok rechaza la encriptación de