La Reina Sofía visita en el Museo Naval de Madrid la exposición "La bandera que vino de la mar"

La Reina Sofía sigue adelante con su agenda oficial con la vista puesta en la complicada situación en la que se encuentra el Rey Juan Carlos al no poder salir de Abu Dabi en plena escalada del conflicto bélico en el Golfo Pérsico entre Estados Unidos, Israel e Irán, al encontrarse interrumpido el tráfico aéreo en el Emirato Árabe. Mientras el Emérito ha transmitido que se encuentra seguro y a salvo en uno de los hoteles más exclusivos del país -debido a las obras de acondicionamiento que está haciendo en su residencia-, su mujer ha protagonizado su segundo acto de la semana, demostrando que ha retomado totalmente la normalidad tras la muerte de su hermana Irene de Grecia el pasado 15 de enero.

Después de desplazarse este lunes a Burgos para presidir la inauguración de la exposición "Picasso. Raíces bíblicas" en la Catedral de la ciudad castellana, Doña Sofía ha visitado este miércoles "La Bandera que vino de la mar. Los colores que nos identifican" en el Museo Naval de Madrid, una muestra dedicada a los 240 años de historia de la bandera nacional y que explica su origen y relación directa con la Armada.

Mientras a pocos metros de allí la Reina Letizia daba su emocionado último adiós al periodista Fernando Ónega, arropando a su íntima amiga Sonsoles Ónega tras la muerte de su padre, su suegra ha recorrido la exposición -que reúne 57 piezas originales y conmemora la decisión de Carlos III, en mayo de 1785, de dotar a los buques de la Real Armada de una bandera fácilmente visible y reconocible a gran distancia en la mar- de lo más interesada, mucho más animada y sonriente que en sus últimas apariciones, en las que no fue capaz de ocultar su tristeza por la pérdida de su hermana y fiel escudera.

Además, y aunque todavía continúa de luto, Doña Sofía ha dejado el negro riguroso para combinar un traje negro de corte clásico con una favorecedora blusa de seda en color blanco, completando su estilismo con un broche en la solapa homenaje a la Princesa Irene, y un bolso de piel negro.