La máxima autoridad chií de Irak condena la "guerra injusta" contra Irán: "Sienta un precedente peligroso"

El líder religioso chií Alí Sistani difundió un mensaje en el que advirtió que la actual ofensiva militar en Oriente Medio ha generado “escenas sin precedentes en la región desde hace mucho tiempo” y subrayó las consecuencias negativas que puede tener la escalada del conflicto, tanto dentro como fuera de la zona. Según publicó el medio Europa Press, Sistani destacó que el carácter e intensidad de los ataques han causado daños en numerosas áreas e instalaciones de otros países, lo que pone en riesgo la estabilidad y la seguridad regional e internacional. En su declaración, Sistani reclamó a las instancias internacionales que intervengan de inmediato para frenar el deterioro de la situación y prevenir mayores afectaciones para la población civil y los intereses globales.

De acuerdo con Europa Press, la denuncia de Sistani se centró en la “guerra injusta” iniciada el sábado anterior por Estados Unidos e Israel contra Irán. El gran ayatolá calificó el conflicto como un episodio que representa “un precedente extremadamente peligroso” al tratarse de una agresión a gran escala contra un Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de imponer condiciones o propiciar un cambio de régimen, lo que contraviene las normas internacionales vigentes. Sistani expresó que estos hechos abren la posibilidad de consecuencias graves de alcance regional e internacional si no se detiene la ofensiva militar.

Según consignó Europa Press, Sistani recordó que el conflicto ha tenido un costo humano elevado. Explicó que el número de muertes supera el millar e incluye no solo miembros de las fuerzas armadas iraníes, sino también decenas de menores de edad y otros civiles. El líder chií lamentó también la destrucción y los daños provocados en propiedades públicas y privadas, evidenciando los efectos directos del conflicto en la vida cotidiana de las poblaciones afectadas.

El medio Europa Press detalló que, además de condenar la escalada bélica, Sistani instó a todos los musulmanes y a los “pueblos libres del mundo” a manifestar su rechazo ante la guerra y a mostrar apoyo al pueblo iraní. El gran ayatolá solicitó de forma explícita la movilización internacional para promover una solución justa y pacífica al problema nuclear iraní. Según el pronunciamiento difundido por su oficina, Sistani demandó que los gobiernos y organismos internacionales actúen dentro del marco del Derecho Internacional para buscar una salida negociada que evite nuevas pérdidas humanas y destrucción material.

En el comunicado, difundido por Europa Press, Sistani también puso el énfasis en el riesgo de un “caos generalizado y una inestabilidad prolongada” como resultado de las operaciones militares. El clérigo alertó que la extensión del conflicto militar a países vecinos puede elevar la tensión y multiplicar los daños, ampliando los efectos negativos más allá de las fronteras de los países directamente implicados. La oficina de Sistani destacó la necesidad de frenar una dinámica que, a largo plazo, puede “devastar pueblos en la región y perjudicar también a los intereses de otros”, señalando el efecto multiplicador de este tipo de confrontaciones.

En su intervención, según reportó Europa Press, Sistani reafirmó que toda acción bélica de tal magnitud genera una situación susceptible de provocar intervenciones y daños en naciones que no forman parte directa del conflicto, lo que incrementa la incertidumbre y dificulta la estabilidad mundial. Insistió en la urgencia de sumar esfuerzos de la comunidad internacional para evitar una expansión persistente del conflicto que conduzca a más víctimas y destrucción.

El llamamiento realizado por Sistani recibió eco en medios internacionales y organizaciones que observaron el desarrollo de los acontecimientos. Según la información publicada por Europa Press, el líder religioso ha sostenido su posición de prioridad hacia la paz y el respeto a los principios del Derecho Internacional, reiterando que la solución al problema nuclear iraní y al conflicto en la región debe alcanzarse a través de mecanismos pacíficos y de consenso.

El mensaje de Sistani también sirvió como recordatorio de la capacidad del clero chií para influir tanto en la opinión pública regional como en las decisiones políticas de otros gobiernos. Según consignó Europa Press, distintas voces internacionales se sumaron a su petición a lo largo de la jornada, subrayando la gravedad de la situación y la necesidad de detener el aumento de la violencia.

A través de su llamado a la acción internacional, Sistani solicitó tanto a líderes religiosos como a autoridades políticas y organizaciones multilaterales que adopten medidas concretas destinadas a resguardar la integridad de las poblaciones y la solución diplomática de las diferencias. El clérigo enfatizó que la paz y la seguridad deben ser prioridades compartidas para la comunidad internacional y subrayó el peso de la responsabilidad colectiva en la prevención de conflictos armados de gran escala.