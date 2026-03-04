La juez de Sabadell (Barcelona) descarta que los anónimos a Helena Jubany fueran de Laiglesia

El informe pericial caligráfico, según el auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sabadell y consultado por Europa Press, descarta que Santiago Laiglesia sea el autor de parte de los anónimos recibidos por Helena Jubany antes de su homicidio en diciembre de 2001, mientras que la autoría de la otra parte no ha podido establecerse. La resolución judicial mantiene abierta la investigación contra Ana Echaguibel, bajo sospecha en el caso, a pesar de que las últimas pruebas de ADN realizadas sobre el jersey de la víctima no depararon resultados positivos en relación con su implicación.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el resultado de la pericial caligráfica aporta matices relevantes en el desarrollo del proceso. La magistrada instructora explica en el auto que, en relación con las cartas anónimas recibidas por Jubany en los meses previos a su muerte, una porción de los documentos analizados excluye a Laiglesia como el remitente, mientras que por otra fracción de las muestras no se alcanzó la certeza suficiente para asignar una autoría concreta. Esta circunstancia complica aún más la identificación de los responsables de los anónimos, considerados un elemento clave en la investigación del crimen.

El medio Europa Press también detalló que, pese a las pruebas periciales disponibles hasta la fecha, la instrucción sobre Ana Echaguibel continúa activa. La jueza determinó no dictar el sobreseimiento definitivo de la causa en su contra, resolución que llega después de conocerse los resultados negativos del cotejo genético realizado sobre la prenda de la víctima. En concreto, el ADN recuperado del jersey de Helena Jubany no correspondió al perfil genético de Echaguibel, motivo por el cual sus abogados habían solicitado el cierre del caso para su representada.

En su auto, la magistrada otorgó a las partes un plazo de cinco días para que soliciten nuevas diligencias de investigación o, en su defecto, presenten los escritos de acusación y defensa. Esta etapa procesal permite a las partes proponer la práctica de nuevas pruebas que puedan esclarecer aspectos que continúan sin resolver en este caso que permanece sin sentencia firme más de dos décadas después del crimen.

Europa Press reportó que el caso Jubany lleva años de trámites judiciales y periciales sin encontrar una resolución definitiva. Los anónimos y las pruebas de ADN contra personas investigadas han sido ejes esenciales en las sucesivas líneas de investigación. Los recientes resultados periciales abren la posibilidad a que la instrucción incorpore nuevas líneas de indagación o presente acusaciones alternativas, siempre a la espera de que los diferentes actores del proceso aprovechen el plazo conferido por la jueza.

Helena Jubany fue asesinada en Sabadell en diciembre de 2001 tras recibir durante meses comunicaciones anónimas, cuyo contenido y autoría forman parte fundamental del caso, detalló Europa Press. La instrucción lleva varios años examinando la implicación de diferentes sospechosos a través de pruebas documentales, análisis periciales y testimonios. La ausencia de avances definitivos en los cotejos periciales provoca que el procedimiento judicial siga abierto, mientras se examinan otras vías de investigación que puedan aportar claridad sobre los hechos que rodearon la muerte de la joven.

La causa ha atravesado distintos momentos procesales desde su reapertura, impulsada en parte por nuevos procedimientos técnicos y la revisión de pruebas antiguas. La instrucción se apoya tanto en las pericias caligráficas como en análisis genéticos para intentar esclarecer la participación de las personas investigadas, entre quienes ahora figura principalmente Ana Echaguibel tras descartarse, en parte, la autoría de Santiago Laiglesia en los anónimos. Según informó Europa Press, la decisión de no archivar el caso contra Echaguibel deja abierto el camino para que la acusación o la defensa presenten nuevos elementos o planteen otras hipótesis ante el juzgado.

El caso Jubany, uno de los crímenes sin resolver más debatidos en Cataluña, continúa sumando resoluciones judiciales e informes técnicos, todos supervisados por el juzgado de Sabadell, que escucha las propuestas de las partes antes de adoptar nuevas decisiones. La evolución reciente del caso, según consignó Europa Press, muestra la complejidad de los procedimientos en crímenes de larga data donde las pruebas materiales resultan escasas y el testimonio forense y pericial adquiere un peso principal en las estrategias judiciales.