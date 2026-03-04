Agencias

La Guardia Revolucionaria iraní afirma haber atacado con misiles un destructor de EEUU en el Índico

Fuentes iraníes aseguran que una operación armada impulsó un incendio de grandes proporciones en dos embarcaciones estadounidenses, al tiempo que informaron ataques coordinados con drones y misiles contra instalaciones clave de Washington e Israel en Oriente Medio

Guardar

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que una ofensiva reciente incluyó el lanzamiento de misiles hacia un destructor de la Armada de Estados Unidos, lo que habría desencadenado un incendio de grandes proporciones tanto en la embarcación militar estadounidense como en un buque cisterna que suministraba combustible. Según reportó la agencia de noticias iraní Tasnim, el ataque se produjo cuando ambas naves se encontraban a 650 kilómetros de la costa iraní, en aguas del océano Índico. Este hecho, recogido en una nota divulgada por la Guardia Revolucionaria, fue presentado como parte de la “19ª ola de la Operación Promesa Verdadera 4”.

De acuerdo con información proporcionada por el medio Tasnim, los misiles empleados en la operación recibieron la denominación 'Qadr 380' y 'Talaieh'. En el comunicado, la Guardia Revolucionaria describió el incidente como un golpe “potente”, y afirmó que el fuego se propagó por las cubiertas de ambas embarcaciones militares estadounidenses. Además, la nota oficial identificó la acción como una respuesta armada directa en el marco de la actual confrontación con Estados Unidos e Israel. La entidad militar calificó a Washington como un país “hostil” y se refirió al gobierno israelí como el “régimen criminal sionista”.

En otro comunicado divulgado por Tasnim antes de la difusión del ataque al destructor, la Guardia Revolucionaria anunció la ejecución de tres operaciones simultáneas contra infraestructuras de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio. Este despliegue contempló el lanzamiento de aproximadamente 230 drones, lo que, según el organismo militar, marcó el inicio de una fase activa de hostilidades contra ambos destinos. El informe detalló también acciones específicas, como el lanzamiento de “decenas de drones” hacia instalaciones militares estadounidenses situadas en Erbil, dentro del Kurdistán iraquí, así como las bases de Ali al Salem y Arifjan, ambas localizadas en Kuwait.

La Guardia Revolucionaria subrayó que sus ataques incluyeron la destrucción de posiciones que asociaron a “grupos terroristas” en el norte de Irak. El mismo documento destacó estos ataques como “los primeros pasos contundentes de los valientes combatientes” de sus fuerzas terrestres. Además, el organismo militar afirmó haber alcanzado la sede central de las Fuerzas de Defensa de Israel y del Ministerio de Defensa, ambos ubicados en el barrio de Hakirya, en el centro de Tel Aviv. Tasnim consignó que las acciones se extendieron a instalaciones catalogadas como “estratégicas” en Beit Tekfa, al noreste de la ciudad, y a un centro militar israelí en la región denominada como “Galilea Occidental”.

Tasnim señaló que la jornada estuvo marcada por la intensificación de la actividad militar, alimentando la tensión regional. Los anuncios de la Guardia Revolucionaria se producen en un contexto de escalada de enfrentamientos y reiteran la posición del organismo iraní de asumir acciones coordinadas con el empleo de misiles y drones. Las operaciones y los ataques descritos, de acuerdo con lo divulgado por los portavoces oficiales y reproducido por Tasnim, se presentan como una ofensiva conjunta y de amplia escala en varios frentes de Oriente Medio, apuntando tanto a instalaciones militares estadounidenses como a dependencias clave de Israel, así como a posiciones consideradas hostiles en territorio iraquí.

Temas Relacionados

Guardia Revolucionaria de IránConflicto Irán-Estados UnidosArmada de Estados UnidosFuerzas de Defensa de IsraelTel AvivOcéano ÍndicoMisiles Qadr 380Operación Promesa VerdaderaTasnimKurdistán iraquíEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Desarticuladas en Qatar dos supuestas células vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní

Las autoridades nacionales han arrestado a diez individuos acusados de recabar datos sobre objetivos estratégicos y preparar ataques, incautando tecnología y pruebas que revelarían vínculos con Teherán, según confirmaron fuentes oficiales citadas por la prensa estatal

Desarticuladas en Qatar dos supuestas

Una decena de muertos y heridos por ataques de Israel contra el sur y el este de Líbano

Al menos seis personas perdieron la vida y ocho resultaron heridas tras un ataque nocturno contra zonas residenciales cercanas a Beirut, mientras se informa de nuevas víctimas fatales y órdenes de evacuación en varias localidades del sur libanés

Una decena de muertos y

La Fiscalía cubana ordena prisión provisional para seis personas por el "intento de infiltración" desde EEUU

La Fiscalía cubana ordena prisión

ACNUR activa "dispositivos de emergencia desde Irán y Afganistán hasta Líbano y Siria" ante la crisis regional

Miles de personas buscan resguardo tras el agravamiento del conflicto regional por ataques y represalias entre países, mientras la agencia de Naciones Unidas advierte sobre recursos comprometidos y llama a no cerrar fronteras ante el aumento de desplazados

ACNUR activa "dispositivos de emergencia

La OMS reporta 3 sanitarios muertos y 6 heridos tras los ataques de Israel en el sur de Líbano

La Organización Mundial de la Salud expresó preocupación por las crecientes amenazas que enfrentan los trabajadores sanitarios en Medio Oriente tras la intensificación de los enfrentamientos, exhortando a todas las partes a garantizar protección efectiva según normas internacionales

La OMS reporta 3 sanitarios