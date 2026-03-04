La Guardia Revolucionaria iraní afirma haber atacado con misiles un destructor de EEUU en el Índico

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que una ofensiva reciente incluyó el lanzamiento de misiles hacia un destructor de la Armada de Estados Unidos, lo que habría desencadenado un incendio de grandes proporciones tanto en la embarcación militar estadounidense como en un buque cisterna que suministraba combustible. Según reportó la agencia de noticias iraní Tasnim, el ataque se produjo cuando ambas naves se encontraban a 650 kilómetros de la costa iraní, en aguas del océano Índico. Este hecho, recogido en una nota divulgada por la Guardia Revolucionaria, fue presentado como parte de la “19ª ola de la Operación Promesa Verdadera 4”.

De acuerdo con información proporcionada por el medio Tasnim, los misiles empleados en la operación recibieron la denominación 'Qadr 380' y 'Talaieh'. En el comunicado, la Guardia Revolucionaria describió el incidente como un golpe “potente”, y afirmó que el fuego se propagó por las cubiertas de ambas embarcaciones militares estadounidenses. Además, la nota oficial identificó la acción como una respuesta armada directa en el marco de la actual confrontación con Estados Unidos e Israel. La entidad militar calificó a Washington como un país “hostil” y se refirió al gobierno israelí como el “régimen criminal sionista”.

En otro comunicado divulgado por Tasnim antes de la difusión del ataque al destructor, la Guardia Revolucionaria anunció la ejecución de tres operaciones simultáneas contra infraestructuras de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio. Este despliegue contempló el lanzamiento de aproximadamente 230 drones, lo que, según el organismo militar, marcó el inicio de una fase activa de hostilidades contra ambos destinos. El informe detalló también acciones específicas, como el lanzamiento de “decenas de drones” hacia instalaciones militares estadounidenses situadas en Erbil, dentro del Kurdistán iraquí, así como las bases de Ali al Salem y Arifjan, ambas localizadas en Kuwait.

La Guardia Revolucionaria subrayó que sus ataques incluyeron la destrucción de posiciones que asociaron a “grupos terroristas” en el norte de Irak. El mismo documento destacó estos ataques como “los primeros pasos contundentes de los valientes combatientes” de sus fuerzas terrestres. Además, el organismo militar afirmó haber alcanzado la sede central de las Fuerzas de Defensa de Israel y del Ministerio de Defensa, ambos ubicados en el barrio de Hakirya, en el centro de Tel Aviv. Tasnim consignó que las acciones se extendieron a instalaciones catalogadas como “estratégicas” en Beit Tekfa, al noreste de la ciudad, y a un centro militar israelí en la región denominada como “Galilea Occidental”.

Tasnim señaló que la jornada estuvo marcada por la intensificación de la actividad militar, alimentando la tensión regional. Los anuncios de la Guardia Revolucionaria se producen en un contexto de escalada de enfrentamientos y reiteran la posición del organismo iraní de asumir acciones coordinadas con el empleo de misiles y drones. Las operaciones y los ataques descritos, de acuerdo con lo divulgado por los portavoces oficiales y reproducido por Tasnim, se presentan como una ofensiva conjunta y de amplia escala en varios frentes de Oriente Medio, apuntando tanto a instalaciones militares estadounidenses como a dependencias clave de Israel, así como a posiciones consideradas hostiles en territorio iraquí.