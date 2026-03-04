Agencias

La española Paula Badosa no pasa del debut contra Putintseva en Indian Wells

La jugadora catalana, alejada del ranking principal y marcada por lesiones persistentes, fue superada por Yulia Putintseva en su regreso al torneo californiano, sin lograr recuperar sensaciones o dejar atrás un periodo lleno de dudas

Pese a haber conquistado en 2021 el torneo donde recientemente terminó eliminada, Paula Badosa enfrentó un regreso complicado a Indian Wells tras un periodo marcado por problemas físicos y una prolongada ausencia del circuito. Según informó el medio de comunicación que cubrió el evento, la tenista catalana cayó en la primera ronda ante Yulia Putintseva con parciales de 6-4 y 6-2, sin conseguir mantener la solidez que le permitió figurar anteriormente entre las mejores del tenis mundial. Esta derrota representó la continuación de un año difícil y una nueva barrera en su objetivo de recobrar el nivel competitivo que había exhibido en ediciones previas del torneo californiano.

Tal como reportó el medio, Badosa regresaba a la acción después de haberse retirado en el torneo de Dubái por lesión. Sin embargo, no logró superar la ronda inicial frente a la jugadora kazaja, a pesar de haber mantenido un historial favorable de enfrentamientos previos sobre Putintseva, con un marcador global de 4-1 antes del partido, teniendo aquella única derrota consecuencia de una retirada en Toronto en 2022. Indian Wells, escenario donde Badosa levantó el trofeo hace tres temporadas y accedió por primera vez al Top 10 de la clasificación mundial femenina, presenció una nueva actuación en la que las dudas y la fragilidad física condicionaron el juego de la española.

El medio detalló que Badosa, actualmente fuera del Top 100 del ranking WTA y con la presión de sumar victorias tras una larga serie de resultados adversos, presentó dificultades notables a lo largo del encuentro. El marcador se mantuvo igualado al inicio, cuando la española logró igualar un quiebre temprano de Putintseva, pero luego cometió numerosos errores no forzados y desperdició tres oportunidades de rotura en el sexto juego del primer set. La kazaja se adueñó del control tras ese tramo, cerrando la primera manga y encadenando un inicio de segundo set que la dejó con ventaja de 3-0, según consignó el medio especializado.

De acuerdo con lo publicado, la reacción de Badosa apenas se concretó al recuperar un quiebre en el segundo parcial, pero su servicio careció de la consistencia necesaria y no consiguió revertir la dinámica del partido. La tenista kazaja aseguró su clasificación a la siguiente ronda, mientras que la jugadora española se mostró sin ritmo de competición y persistentes signos de las complicaciones que arrastra en la espalda, una lesión crónica que ha afectado de forma significativa sus resultados recientes.

El mismo medio recordó que Badosa no ha logrado encadenar tres victorias consecutivas desde las semifinales del Abierto de Australia de 2025, dato que refleja un periodo de inestabilidad y falta de confianza. A pesar de intentar mantenerse en el partido, la jugadora catalana ofreció una imagen alejada de aquella que alguna vez ocupó la segunda posición en el ranking mundial y que triunfó en el desierto californiano.

En conclusión al repaso de lo sucedido en el torneo, los comentarios publicados por el medio enfatizan que la principal incertidumbre para Badosa no solo radica en su estado físico, sino también en su capacidad para sobreponerse mentalmente a los momentos de presión. Dicha cuestión, sumada al impacto de un calendario interrumpido y las recurrentes lesiones, ha dejado a la deportista en una posición complicada dentro del circuito profesional femenino, según la cobertura de los acontecimientos en Indian Wells.

