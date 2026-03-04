La Casa Blanca afea a la prensa por caer en la "propaganda iraní" sobre su implicación en al ataque a una escuela

Ante preguntas de la prensa sobre la posible participación de fuerzas estadounidenses en el ataque a una escuela de niñas en Minab, en el sur de Irán, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, enfatizó que no existe información que vincule a Estados Unidos con el incidente y advirtió contra la difusión de estas versiones. Según consignó el medio, Leavitt atribuyó estos señalamientos a la efectividad de la propaganda impulsada por el Gobierno iraní y exhortó a los medios a no replicar afirmaciones no verificadas.

De acuerdo con lo publicado, la portavoz calificó de infundadas las acusaciones que responsabilizan al Ejército estadounidense de la muerte de más de un centenar de personas el pasado sábado durante la oleada de bombardeos en la región. Leavitt manifestó con firmeza: "Le advierto de que no señale con el dedo a Estados Unidos", enfatizando que "Estados Unidos no ataca a civiles, a diferencia del régimen deshonesto iraní que ataca a civiles, que mata niños, que ha matado a miles de su propia gente en las últimas semanas y usa propaganda con bastante eficacia".

La vocera reiteró ante los periodistas presentes que no existen elementos que permitan afirmar un involucramiento de fuerzas estadounidenses en el ataque, señalando que la investigación la lidera actualmente el Departamento de Defensa. Tal como reportó el medio, Leavitt lamentó que parte de la prensa haya dado crédito a la narrativa promovida desde Teherán: "Desafortunadamente muchas personas en esta sala han caído en esa propaganda", respondió ante la insistencia de los medios.

La Casa Blanca insistió en que el proceder de sus Fuerzas Armadas no contempla ataques directos contra la población civil y reprochó la comparación entre la conducta militar estadounidense y las acciones atribuidas a las fuerzas iraníes por su propio gobierno. Según indicó el medio, Leavitt comparó la respuesta que Estados Unidos da ante estas acusaciones con la reacción iraní ante hechos similares, y defendió la transparencia de la administración estadounidense poniendo énfasis en los procesos de investigación abiertos sobre el caso.

El incidente ocurrió coincidiendo con los bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos e Israel en la zona. El Gobierno iraní denunció que uno de estos ataques impactó en una escuela de niñas en Minab, lo que provocó hasta el momento 175 fallecidos. Según detalló la Casa Blanca y reportó el medio, la administración estadounidense rechaza cualquier vinculación con este hecho, cuestionando abiertamente la veracidad de las informaciones divulgadas en ciertos medios que acusan a sus fuerzas militares.

Según el medio, las declaraciones de la portavoz también reiteraron la condena del Gobierno estadounidense a las tácticas empleadas por el régimen iraní, al que acusó de utilizar la propaganda para manipular la opinión pública tanto a nivel nacional como internacional. Leavitt subrayó que el Gobierno estadounidense mantiene abierta la investigación sobre el ataque y aseguró que proporcionará toda la información relevante en cuanto se disponga de conclusiones oficiales.

Diversas organizaciones han reportado el elevado número de víctimas en Minab tras el ataque, pero la Casa Blanca reiteró que las acusaciones sobre una supuesta participación estadounidense carecen de fundamento hasta el momento. Al mismo tiempo, el medio informó que la administración estadounidense pidió precaución a la prensa a la hora de difundir informaciones provenientes de Teherán en ausencia de pruebas concluyentes.

La situación continúa bajo escrutinio mientras se desarrolla la investigación oficial del Departamento de Defensa de Estados Unidos. La Casa Blanca ha insistido en la importancia de esperar los resultados de estas pesquisas y desalienta la propagación de versiones no verificadas respecto al papel estadounidense en los hechos de Minab, según la cobertura publicada.