La Agencia Europea de Defensa selecciona a Airbus Helicopters para ampliar las capacidades de su dron Capa-X

La Agencia Europea de Defensa (EDA) ha seleccionado a Airbus Helicopters, mediante su filial Survey Copter, para ampliar las capacidades de su dron Capa-X a través del proyecto europeo Multi Mission Unmanned Aircraft System (M2UAS), según ha indicado la compañía en un comunicado este miércoles.

Este contrato "estratégico", que implica el estudio y desarrollo de una aeronave híbrida no tripulada capaz de realizar diversas misiones operativas en función de su configuración y carga útil, forma parte de una serie de proyectos con una duración de cuatro años y un presupuesto total de aproximadamente 1,1 millones de euros.

"Queremos agradecer a la EDA la confianza que ha depositado en nosotros", ha afirmado el director del programa Capa-X de Airbus Helicopters, Christophe Canguilhem, que ha añadido que esta selección supone un "importante reconocimiento" a su experiencia en sistemas de drones tácticos y refleja su compromiso con el desarrollo de capacidades de defensa europeas innovadoras".

EVALUACIÓN DE LOS RETOS TECNOLÓGICOS

Asimismo, el ejecutivo ha señalado que las características del sistema Capa-X lo hacen "especialmente adecuado" para el proyecto M2UAS, al tiempo que ofrece una "solución operativa escalable que puede adaptarse a las necesidades de las fuerzas armadas". Basándose en el sistema aéreo no tripulado Capa-X, el proyecto M2UAS tiene como objetivo reforzar y ampliar las capacidades de la plataforma existente.

La primera fase del proyecto, de 12 meses de duración, se dedicará a analizar las necesidades operativas militares actuales y futuras, evaluar los retos tecnológicos e identificar las vías de desarrollo asociadas. Este trabajo ayudará a orientar y optimizar las distintas opciones tecnológicas, con el objetivo de mejorar la versatilidad, la eficiencia y el potencial multimisión del Capa-X.

En última instancia, el proyecto M2UAS contribuirá a la definición de nuevas arquitecturas de drones capaces de realizar una amplia gama de misiones, como vigilancia y reconocimiento, guerra electrónica, despliegue de efectos aéreos y reabastecimiento automático en vuelo, reforzando así las capacidades europeas en el ámbito de los sistemas aéreos no tripulados.

Por último, Airbus ha detallado que el Capa-X es un dron multimisión de 120 kilogramos que ofrece un alcance de enlace de datos de 100 kilómetros, diez horas de autonomía y una capacidad de carga útil de hasta 20 kilogramos. Además, su diseño modular permite adaptarlo "fácilmente" a las misiones, configuraciones y restricciones normativas de los responsables públicos, las fuerzas armadas y los operadores civiles y parapúblicos.