Joan Laporta confiará en el economista Oriol Amat como presidente de la Comisión Económica del FC Barcelona

El economista y exrector universitario Oriol Amat expuso que el FC Barcelona ha experimentado una mejora sustancial en sus indicadores económicos desde la crítica situación financiera de 2021, momento en que los salarios deportivos llegaron a representar un 98% de los ingresos del club y se enfrentaba a graves dificultades de tesorería. Con la implementación de nuevas políticas y estrategias, la masa salarial bajó al entorno del 54%, ubicándose así por debajo de los límites sugeridos por la UEFA. Además, el EBITDA registrado ha sido el mejor de los últimos ejercicios y la deuda operativa del club se ha reducido en más de 200 millones de euros, según explicó Amat durante la presentación de su candidatura como presidente de la Comisión Económica Estatutaria.

Según informó el medio original, Joan Laporta—expresidente y precandidato a la presidencia del FC Barcelona—anunció que propuso a Oriol Amat como presidente del principal órgano de control y consulta económica del club, una vez que se validen las 8.171 firmas necesarias para su candidatura. Laporta destacó que la Comisión Económica, compuesta por socios con experiencia y trayectoria reconocida en gestión financiera, ha representado una guía fundamental y casi vinculante para la Junta Directiva en sus anteriores mandatos. Resaltó que esta Comisión tiene la misión de orientar, enseñar y corregir la gestión del club en materia de buenas prácticas, transparencia y fortalecimiento institucional.

En declaraciones citadas por el medio, Laporta agradeció públicamente a Amat por aceptar el desafío y señaló que, bajo su eventual dirección, la Comisión Económica reforzará la coordinación con el área financiera y los auditores, en una etapa que calificó como crucial para el fortalecimiento interno de la entidad azulgrana. Laporta enfatizó en reiteradas ocasiones la importancia de seguir las directrices de la Comisión, afirmando: "Tus consejos y opiniones para nosotros serán vinculantes".

Tal como publicó el medio de referencia, Oriol Amat explicó que aceptó la propuesta con el objetivo de contribuir al club en una etapa compleja y subrayó la importancia de medir la solidez financiera analizando generación de resultados, liquidez, nivel de endeudamiento y proyectos a futuro. Amat recordó que en 2021 la situación del Barça era muy delicada por las tensiones de liquidez, el elevado peso de los salarios en el balance y la urgencia de activar mecanismos de transformación económica para evitar el colapso institucional.

Amat defendió las acciones tomadas desde 2021, que incluyeron la renegociación de créditos y el lanzamiento de estrategias conocidas internamente como “palancas”, cuyo impacto, explicó, representa alrededor del 4% de los ingresos futuros del club. También citó valoraciones positivas de fuentes externas acerca de la mejoría registrada en ingresos y solvencia, indicando que tanto el valor de la marca como el de la plantilla han experimentado una tendencia al alza en el último periodo.

En cuanto al futuro, según consignó el medio original, Amat señaló que la recuperación económica del club no ha terminado. Reivindicó la necesidad de afianzar las políticas que brindaron estabilidad financiera, con el objetivo de equilibrar resultados, mantener la solvencia y desarrollar proyectos esenciales como la renovación del estadio, identificada ahora bajo el nombre Spotify Camp Nou. Según sus palabras, este tipo de iniciativas serán fundamentales para seguir generando ingresos y fortalecer el modelo de propiedad colectiva del club.

Laporta, en el evento de presentación, resaltó el perfil académico, profesional e institucional de Oriol Amat, haciendo hincapié en su recorrido internacional y especialización en análisis de organizaciones y ética financiera. Según reportó el medio, Laporta remarcó que Amat, además de su extensa carrera, es socio del club y tiene un fuerte vínculo emocional e histórico con el Barça, ya que asistió a la inauguración del Camp Nou en 1957 y fue jugador de hockey hierba en la institución.

La trayectoria de Oriol Amat, según detalló el medio, abarca un amplio recorrido en la gestión educativa y la administración pública. Fue rector de la Universitat Pompeu Fabra entre 2021 y 2023, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad desde 2001 y profesor en esa casa de estudios desde 1992. Además, posee un doctorado en Ciencias Económicas de la Universitat Autònoma de Barcelona, licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y un MBA por ESADE, así como formación en la Stockholm School of Economics. Ha sido profesor visitante en instituciones académicas de Europa, América y Asia, y autor de varios libros especializados en contabilidad y finanzas traducidos a múltiples idiomas.

En el ámbito institucional, informó el medio original, Amat también se desempeñó como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores entre 2011 y 2015 y fue diputado en el Parlament de Catalunya durante el periodo 2015-2017. Su experiencia se completa con cargos de gestión en la UPF, como decano, vicerrector de Economía y Sistemas de Información y director de distintos departamentos académicos. Además, colaboró con entidades como el Colegio de Economistas de Cataluña, la Cámara de Comercio de Barcelona y PIMEC, entre otras organizaciones profesionales y económicas.

El precandidato Joan Laporta concluyó su intervención reiterando el agradecimiento a Amat y reiterando que la Comisión Económica, bajo la presidencia propuesta, ocuparía un lugar estratégico en la toma de decisiones de la Junta Directiva del FC Barcelona, si la candidatura obtiene la adhesión necesaria en las próximas elecciones.