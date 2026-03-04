Israel ataca la sede del aparato de seguridad iraní, incluyendo el cuartel de la Guardia Revolucionaria

La operación militar realizada recientemente ha implicado la participación de cerca de 100 aeronaves de combate y el lanzamiento de más de 250 misiles sobre un complejo localizado al este de Teherán, informó la Media Luna Roja y recogió el medio. Esta ofensiva habría provocado la muerte de más de 1.000 personas en Irán, entre ellas el líder supremo Alí Jamenei, varios ministros y altos mandos del Ejército iraní. En represalia, Irán ha disparado misiles y desplegado drones dirigidos a objetivos israelíes y bases estadounidenses ubicadas en varios países de Oriente Próximo, según detalló la Media Luna Roja y confirmó el parte militar.

De acuerdo con información publicada por el medio, el Ejército de Israel llevó a cabo el miércoles un ataque coordinado contra la sede central del aparato de seguridad iraní. El complejo atacado integraba los cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria, la Fuerza Quds y las Fuerzas de Seguridad Interna, conocimiento como los Basij. El comunicado militar israelí destacó que dentro de ese complejo operaban soldados vinculados al régimen iraní, quienes habrían participado tanto en la organización de operaciones en contra de Israel y otros países de la región, como en acciones de represión contra civiles dentro de Irán.

El medio detalló que los lugares afectados incluyen el cuartel general de la Guardia Revolucionaria iraní, la sede de los Basij, el centro de mando de la División de Inteligencia, así como instalaciones de fuerzas especiales responsables de la seguridad interna, unidades operativas de comandos cibernéticos y la unidad encargada de responder a las protestas dentro del país. El Ejército israelí aseguró que en dichas instalaciones se detectó actividad reciente de soldados iraníes relacionados con la planificación de ataques.

En el comunicado divulgado y citado por el medio, se señala de manera específica que los militares iraníes operaban "desde dentro" del complejo y que esas operaciones alimentaban tanto acciones militares contra Israel y aliados regionales, como acciones de represión política interna en Irán. El ataque formó parte de un contexto regional marcado por el incremento en las tensiones tras el cruce de ataques entre Irán e Israel, así como la participación estadounidense en operaciones conjuntas.

El balance de víctimas y daños derivado de los bombardeos aún no se ha precisado completamente, subrayó el medio. Las autoridades militares no han hecho público el alcance total de los destrozos ni han dado datos sobre la afectación de infraestructuras civiles en la zona adyacente al complejo de seguridad.

Las consecuencias a corto y mediano plazo de la operación permanecen bajo análisis, especialmente por el impacto que pueda generar en la estabilidad de la región y la posibilidad de nuevas represalias. Irán ya ha lanzado una respuesta directa al atacar posiciones militares israelíes y estadounidenses, extendiendo el conflicto más allá de sus fronteras nacionales.

El medio consignó que la operación, sin precedente en términos de escala y coordinación de recursos militares, se ejecutó en un momento especialmente delicado de la situación regional, tras múltiples incidentes que han elevado la alerta en países vecinos y socios estratégicos de ambas partes. Las fuerzas internacionales siguen alertas frente a la escalada armada, dada la implicación de actores estatales de alto rango y la posible afectación a la seguridad internacional.