Hospital Nacional de Parapléjicos pone en marcha una Escuela de Espalda para prevenir lesiones en el ámbito laboral

La Escuela de Espalda recién lanzada en el Hospital Nacional de Parapléjicos incluye una serie de sesiones semanales en las que fisioterapeutas del centro guían a los empleados a través de ejercicios específicos de movilidad, fuerza y estiramiento, además de transmitir pautas sobre higiene postural y recomendaciones prácticas. Según informó el medio, esta iniciativa busca disminuir los problemas musculares derivados del trabajo, impulsar hábitos saludables y reforzar la salud integral de los profesionales, en un contexto donde las exigencias laborales aumentan el riesgo de molestias físicas. El programa se inscribe dentro de una estrategia más amplia de prevención y salud, bajo la dirección del servicio de Prevención de Riesgos Laborales, en cumplimiento de los compromisos del hospital como miembro de la Red Española de Empresas Saludables.

Tal como publicó el medio, la Escuela de Espalda ofrece a los trabajadores del Hospital Nacional de Parapléjicos herramientas diseñadas para prevenir lesiones de espalda y para fomentar un mejor bienestar diario. Cada semana, fisioterapeutas como Alba Fernández, Esther López y Fernando López dirigen tres bloques de ejercicios: uno dedicado a la movilidad articular, otro centrado en el fortalecimiento muscular y un tercero enfocado en estiramientos musculares. Además de la práctica física durante las sesiones, se instruye a los participantes en estrategias de higiene postural, adaptadas tanto para quienes desempeñan trabajos sedentarios como para quienes realizan actividades que requieren esfuerzo físico.

De acuerdo con lo consignado por el medio, las sesiones buscan que los empleados integren estas pautas saludables en su rutina diaria, con el objetivo de disminuir el riesgo de lesiones tanto en posiciones estáticas frente a un escritorio como en tareas que implican manipulación de cargas o movimientos repetitivos. El fisioterapeuta Fernando López explicó al medio: “Durante las sesiones trabajamos toda la musculatura y potenciamos la fuerza muscular para evitar posibles lesiones a la hora de desarrollar trabajos que conllevan una gran carga física. Además, hacemos hincapié en la higiene postural con el objetivo de que los profesionales mejoren su posicionamiento, tanto en puestos de trabajo más sedentarios, como en aquellos que requieren un esfuerzo físico”.

El Hospital Nacional de Parapléjicos, bajo la gestión del Sescam, ha implementado esta Escuela de Espalda como parte de una serie de iniciativas para promover la salud laboral. Según detalló el medio, el hospital también organiza sesiones de yoga, rutas de senderismo y cuenta con un grupo de running entre el personal, todas orientadas a la creación de entornos de trabajo más saludables y a la prevención activa de riesgos laborales.

En cumplimiento de los compromisos frente a la Red Española de Empresas Saludables, el centro hospitalario busca integrar los principios fundamentales de la promoción activa de la salud en el ámbito laboral. Esto implica no solo acciones formativas y preventivas, sino también la incorporación de valores y prácticas señalados en la Declaración de Luxemburgo, a la que el Hospital Nacional de Parapléjicos se adhirió en 2023. Según consignó el medio, esta adhesión representa la intención del hospital de ir más allá de las obligaciones legales y avanzar hacia entornos laborales donde la prevención y el bienestar integral del trabajador sean una prioridad diaria.

El servicio de Prevención de Riesgos Laborales, organizador de la nueva Escuela de Espalda, subraya que estas acciones prácticas están orientadas a reducir la incidencia de molestias musculares y a promover una cultura donde el cuidado de la salud se incorpore al día a día de los empleados sanitarios. Según informó el medio, los participantes de la Escuela de Espalda disponen de ejercicios básicos para replicar fuera de las sesiones, reforzando el aprendizaje y facilitando el cambio de hábitos a largo plazo.

La iniciativa forma parte de un programa de extensión que busca repercusiones directas en la salud física y mental de los trabajadores del hospital, y responde a la demanda creciente de ambientes laborales que minimicen riesgos y favorezcan la calidad de vida del personal sanitario. Tal como publicó el medio, la estrategia del Hospital Nacional de Parapléjicos se consolida con la inclusión de programas dirigidos al bienestar multidimensional, alineados con las directrices de promoción de la salud en el trabajo reconocidas a nivel europeo.