Gobierno recomienda cerrar puertas y ventanas por el incendio de Los Tánagos y mascarilla para grupos de riesgo

El Centro de Coordinación Operativo (CECOP) permanece en sesión para supervisar la respuesta ante la emergencia, organizando los trabajos que buscan controlar y minimizar las consecuencias del incendio en una nave industrial situada en el polígono de Los Tánagos, en Val de San Vicente. Según reportó el Gobierno de Cantabria, los equipos de coordinación trabajan ante la magnitud del fuego y el riesgo potencial para la salud pública y el entorno, ya que en el interior del establecimiento afectado se almacenan productos químicos relacionados con la actividad empresarial.

De acuerdo con lo consignado por el Gobierno de Cantabria, a las 8:20 horas se activó el nivel 1 del Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT) tras la declaración del incendio. El Ejecutivo regional recomienda a la población residente en el entorno del polígono cerrar puertas y ventanas para evitar la exposición a posibles emisiones derivadas de los productos almacenados. Para los colectivos vulnerables, como personas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades cardíacas o respiratorias, las autoridades aconsejan limitar la actividad en exteriores y, si es necesario salir, utilizar mascarilla FFP2.

Tal como publicó el Gobierno cántabro, el incendio ha motivado la puesta en marcha de una coordinación especial entre los servicios de emergencia y protección civil, debido a que los productos almacenados podrían afectar tanto a la salud como al medio ambiente. Aunque las autoridades han descartado la necesidad de un confinamiento general de la población que reside cerca del polígono, instan a los grupos de riesgo a extremar las precauciones, permaneciendo en interiores y tomando medidas adicionales de protección.

El medio oficial del Gobierno de Cantabria detalla que, en caso de que quienes pertenezcan a un grupo de riesgo experimenten agravamiento de los síntomas, deben ponerse en contacto con los servicios sanitarios y seguir las pautas médicas prescritas. La recomendación incluye mantener el seguimiento de las indicaciones emitidas por las autoridades y prestar atención a las actualizaciones difundidas exclusivamente por los canales oficiales.

La activación de la situación 1 de PLATERCANT implica una coordinación reforzada de los recursos públicos, atendiendo tanto a la gestión del incendio como a la protección de la población expuesta a los posibles efectos de los productos químicos. El Gobierno subraya que el plan contempla movilización de medios y recursos para asegurar la contención del siniestro y la limitación de su impacto sobre el entorno y las personas.

El Gobierno cántabro también recalca la importancia de que la ciudadanía colabore en todo momento y atienda únicamente informaciones procedentes de fuentes oficiales, con el fin de evitar la propagación de rumores y mantener la eficacia de las recomendaciones dadas. Ante situaciones como la presente, las autoridades insisten en la prudencia y la cautela, particularmente para aquellas personas consideradas especialmente vulnerables a posibles afecciones derivadas de la exposición a productos químicos.

Tanto los responsables del CECOP como los servicios de emergencias continúan valorando la evolución del incidente y adaptando las medidas de intervención y protección en función de las necesidades detectadas. El Gobierno de Cantabria mantiene la vigilancia y la comunicación constante, actualizando las recomendaciones y solicitudes de colaboración a la población en función del desarrollo del siniestro registrado en el polígono de los Tánagos.