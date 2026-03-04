El Gobierno, sorprendido con el canciller Merz por no defender a España ante Trump: Merkel o Scholz no lo habrían hecho

La conversación telefónica que mantuvieron el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo alemán, Johann Wadepuhl, se produjo tras la controversia generada en la Casa Blanca, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó críticas directas contra España, focalizadas en el desacuerdo sobre el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones militares en Irán y el nivel de gasto en defensa. Según publicó Europa Press, Albares manifestó la sorpresa del Ejecutivo español debido a la actitud del canciller alemán, Friederich Merz, quien en ese momento no intervino para defender a España ni rebatió públicamente los señalamientos de Trump.

Durante una entrevista en TVE, también reproducida por Europa Press, Albares explicó que trasladó a Wadepuhl la perplejidad del Gobierno español, recalcando la expectativa de solidaridad entre socios europeos. El ministro remarcó que, dentro de la Unión Europea, España comparte moneda, mercado y políticas comunes con Alemania y otros estados miembros, y por tanto espera reciprocidad ante situaciones de presión externa. Albares aludió como referencia a la actitud solidaria que, según él, mantuvo España en crisis que involucraron a otras naciones europeas, como el caso de Dinamarca ante las aspiraciones estadounidenses sobre Groenlandia, el apoyo a los países del este del continente o la entrega de armas a Ucrania.

Europa Press detalló que Albares rememoró la relación con los anteriores cancilleres alemanes, Angela Merkel y Olaf Scholz, señalando que no imagina que cualquiera de estos expusiera a España ante la comunidad internacional bajo la misma postura exhibida por Merz, quien actualmente lidera la CDU. De acuerdo con las declaraciones del ministro, el estilo de liderazgo previo en Alemania resultaba más alineado con un “espíritu europeísta”.

En la reunión celebrada la víspera en el Despacho Oval, Trump insistió en que España es el único país miembro de la OTAN que no ha cumplido con el objetivo de destinar el 5% de su Producto Interno Bruto al gasto militar, según informó Europa Press. Además, Trump advirtió sobre la posibilidad de restringir el comercio bilateral con Madrid si no se accedía a las demandas planteadas, elevando así la tensión en el diálogo diplomático.

Europa Press consignó que, ante las acusaciones y amenazas de Trump, Merz respaldó la versión del jefe de Estado estadounidense, confirmando que, dentro de la OTAN, España es el único país que no ha aceptado la meta del 5% y subrayó que él mismo trata de persuadir al Gobierno español para modificar su posición. No obstante, después del encuentro, Merz ofreció a la prensa declaraciones donde expuso que aclaró ante Trump que un pacto comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea no admite la exclusión de España. El canciller alemán afirmó: “Le dije muy claramente: no puedes cerrar un acuerdo tan solo con Alemania, ni un acuerdo con toda Europa que excluya a España. Aquí todos estamos en el mismo barco”.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, Merz manifestó a Trump que España, como estado miembro de la UE, no puede ser objeto de medidas unilaterales o sancionadoras que la aparten del resto del mercado comunitario, y enfatizó que las decisiones comerciales deben aplicarse al conjunto europeo. Esta intervención tuvo lugar después de la cita principal y buscó matizar, ante los medios, la impresión inicial de falta de apoyo a España durante el encuentro con el presidente estadounidense.

Durante toda la secuencia de hechos, Europa Press reportó la reiterada petición del Gobierno español de recibir un trato solidario por parte de sus socios europeos y la percepción de que la respuesta inicial de Merz no se ajustó al comportamiento esperado. Albares comparó esta actitud con la de los anteriores responsables del gobierno alemán y recalcó el cambio de tono respecto a la etapa liderada por Merkel o Scholz.

Europa Press subrayó que la cuestión del gasto militar se ha convertido en objeto de debate recurrente en el seno de la Alianza Atlántica y especialmente en el contexto de las relaciones transatlánticas, debido a las constantes presiones de Washington para que los países europeos aumenten sus presupuestos destinados a defensa. La negativa de España, en este contexto, motivó la reacción de Trump y las declaraciones del canciller alemán, desencadenando la reacción del Ejecutivo español.