Dos Hermanas recibe la primera visita del Rey entre aplausos y gritos de 'Felipe, Felipe' de cientos de vecinos

El breve desplazamiento de Felipe VI a la parroquia de Santa María Magdalena, donde se encuentra la Virgen de Valme, marcó uno de los momentos más destacados de la jornada, en la que el monarca presidió su primera visita oficial al municipio de Dos Hermanas, en Sevilla. Según publicó el medio de comunicación, la llegada del Rey se produjo bajo una meteorología adversa y la expectación de varios centenares de personas concentradas en la Plaza de la Constitución, quienes corearon su nombre y aplaudieron al paso del jefe del Estado.

Tal como informó el medio, la agenda de la Casa Real contemplaba el arribo del Rey a la Casa Consistorial pocos minutos después de las 11.15 de la mañana. El ministro de Agricultura, Luis Planas, junto al alcalde, Francisco Rodríguez, recibieron al monarca en medio de un fuerte despliegue de seguridad. Numerosas vallas y la presencia de cuerpos policiales circunscribían la plaza central del pueblo, permitiendo a decenas de asistentes procurar un lugar privilegiado para presenciar la llegada del jefe de Estado. A esa hora, la expectación se mezclaba con la incertidumbre meteorológica, ya que la lluvia leve de la mañana cedió minutos antes del arribo del coche oficial, reportó el mismo medio.

Después del saludo oficial a los miembros de la corporación municipal, el Rey accedió al edificio del Ayuntamiento. Allí, firmó el Libro de Honor y saludó a la ciudadanía desde el balcón principal. Durante el acto, el regidor municipal le cedió el bastón de mando de la Alcaldía como gesto simbólico. La presencia de Felipe VI fue recibida con gritos de "Felipe, Felipe", en un ambiente que, según detalló el medio de comunicación, se percibió menos animado de lo esperado, en parte por las condiciones climáticas y la escasez de banderas en los balcones circundantes.

Finalizado el acto protocolario, el monarca posó para la tradicional foto de familia junto a los concejales, dispuestos sobre una tarima cubierta con moqueta gris. Seguidamente, decidió acercarse a las personas ubicadas cerca de la fachada del Consistorio, rompiendo el protocolo habitual. El Rey se dirigió personalmente a saludar a decenas de vecinos y curiosos, lo que generó una reacción de sorpresa y entusiasmo entre quienes pudieron estrechar su mano.

Durante todo el dispositivo de seguridad y la organización urbana, según consignó el medio, la presencia en la plaza desde primeras horas fue modesta. Una hora y media antes del inicio oficial del evento, solo medio centenar de personas aguardaba en la zona delimitada, predominando agentes de seguridad, periodistas y algunos viandantes ajenos al acontecimiento. El ambiente fue calificado como poco concurrido para las dimensiones del evento.

Entre los que no estaban al tanto de la visita real se encontraba Conchi, quien acudió al Ayuntamiento con otros propósitos pero, tras enterarse de la llegada del monarca, decidió permanecer en el lugar. "Me han echado para atrás, no lo he podido pagar, y he dicho: pues ya está, me quedo", relató a los medios. Por otro lado, Paqui, declarada monárquica, y Ángeles, otra vecina, acudieron de forma intencionada para no perderse la oportunidad de ver de cerca al Rey. Ángeles lamentó que el Ayuntamiento no repartiera banderas en contraste con visitas anteriores.

El monarca también estuvo cerca de una estatua de bronce dedicada a sus padres, el Rey emérito Juan Carlos I y la reina Sofía, la cual fue erigida en 1987 con motivo de la proclamación de los diez años de reinado y recuerda otra visita histórica al municipio. Según detalló el medio, la presencia de referencias al Rey emérito también apareció de forma anecdótica en la librería Valme, sita en una calle lateral al Ayuntamiento, donde un ejemplar de las memorias del antiguo monarca destacaba en el escaparate, acompañado por otros títulos y una nota alusiva a la reciente pérdida del periodista Fernando Ónega.

Posteriormente, según consignó el medio, Felipe VI se desplazó hacia el Centro de Atención Integral a Personas con Parálisis Cerebral Aspace Sevilla, también ubicado en Dos Hermanas. El itinerario de la jornada finalizará en Sevilla capital, donde el jefe de Estado inaugurará la exposición "Cayetana. Grande de España", evento que conmemora el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba en el Palacio de Dueñas.

El recibimiento, marcado por la mezcla de vecinos informados y curiosos sorprendidos, dejó estampas de interacción directa del monarca con la ciudadanía. Aunque algunos esperaban mayor ambiente y despliegue festivo, la jornada se inscribió en el calendario local como la primera visita de Felipe VI al municipio, un acontecimiento que reunió al jefe del Estado con figuras institucionales y con la población de Dos Hermanas ante el escenario de la Plaza de la Constitución y la referencia permanente a la realeza, tanto actual como histórica.