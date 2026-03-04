Carlos Lozano desvela en qué se va a gastar el premio de 'GH DÚO'

Al terminar la gala de “GH DÚO 4”, la aparición de Luna, hija de Carlos Lozano, quien se trasladó desde el extranjero donde estudia Ciencias Políticas, marcó uno de los puntos más sensibles de la noche, según informó Mediaset Infinity. El reencuentro tuvo lugar tras el trayecto que ambos compartieron en coche desde Tres Cantos hasta el plató, un gesto que añadió emoción a una final donde el presentador se consolidó como ganador absoluto del concurso.

Carlos Lozano obtuvo el primer puesto de “GH DÚO 4” al recibir el 65,1% de los votos por parte de la audiencia, superando a Anita Williams, quien alcanzó el 34,9%, de acuerdo con lo publicado por Mediaset Infinity. La competición ya había dejado fuera a Gloria González al inicio de la gala, por lo que la contienda final quedó entre Lozano y Williams. El presentador celebró la noticia junto a su ex pareja Mónica Hoyos y su hija, quienes lo acompañaron en las primeras reacciones públicamente visibles tras el anuncio de los resultados, mientras varios compañeros se sumaron a la celebración y otros consolaban a la segunda clasificada.

Durante la emisión, el propio Lozano recibió un mensaje grabado de su madre, Manoli, que le expresó apoyo y orgullo tanto por su trayectoria en el programa como por defender sus principios en todo momento, detalló Mediaset Infinity. Además, el alcalde de El Berrueco, municipio donde Lozano reside desde 2022 en la Sierra de Madrid, hizo pública su intención de proponer al presentador como hijo predilecto en el próximo pleno municipal, destacando el papel de Lozano en la difusión de valores vinculados a la vida rural y a las personas sencillas, según consignó el mismo medio.

En sus primeras declaraciones tras recibir el maletín con 50.000 euros como premio, Carlos Lozano afirmó sentirse “feliz”, aunque reconoció encontrarse “sin fuerzas” después de la exigente estancia en el programa. “He perdido dos tallas, pero ha merecido la pena. Se lo quiero dedicar a Cristina, a Belén, a Carmen, a los que he tenido en todo el concurso. Ha sido muy duro, he estado nominado del principio hasta el final, he ido a por todas y a por todos”, sostuvo Lozano, según recogió Mediaset Infinity.

Sobre el destino que le dará al dinero, Lozano realizó comentarios con tono humorístico en una entrevista exclusiva con Mediaset Infinity, asegurando que antes de gastar “primero voy a ver si hay pasta porque esa casa estaba llena de ratones y puede que haya garbanzos, pero si hay pasta pues gastármela”, sin detallar aún en qué empleará específicamente el premio.

Durante la celebración, se produjo un breve desencuentro con Cristina Piaget, quien reclamó a Lozano que la hubiera omitido en sus agradecimientos en el momento de la victoria. Este episodio se sumó a una gala caracterizada por las respuestas emotivas de los concursantes y sus allegados. Un elemento consistente en la presencia de Lozano en el concurso ha sido su manta marrón, que utilizó durante los dos meses de la competición.

De acuerdo con lo detallado por Mediaset Infinity, la última emisión de la temporada congregó a antiguos y actuales participantes, incluyendo a Carmen Borrego y Belén Rodríguez, quienes acudieron rápidamente a abrazar al presentador tras conocer el veredicto. La noticia de que su hija Luna viajó desde fuera del país para acompañarlo en la final se sumó a la serie de momentos destacados en una noche en la que el presentador mostró reacciones que variaron entre la euforia, el agotamiento físico y la emoción.

Las votaciones cerraron una etapa donde Lozano permaneció nominado desde el inicio, enfrentándose cada semana al escrutinio del público, un aspecto que enfatizó en su intervención posterior al certamen. Tanto medios presentes como la organización del concurso subrayaron la intensidad y el alcance de la final, caracterizada por la participación activa de la audiencia y por un desenlace en el que la dedicación personal de Lozano resultó determinante para alcanzar el triunfo en “GH DÚO 4”.