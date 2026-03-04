Bruselas presenta un plan para reforzar el sector naval europeo e impulsar la competitividad de sus puertos

La Comisión Europa ha presentado este miércoles dos estrategias para reforzar el sector naval europeo con medidas para fortalecer la construcción y el transporte marítimo de la UE y para impulsar la competitividad de los puertos en territorio comunitario haciéndolos más eficientes, reforzando su seguridad y reduciendo el impacto que tienen en el medio ambiente.

Con el foco puesto en que la UE siga siendo líder mundial en la construcción naval de alta gama y en proveer servicios marítimos a escala global, Bruselas quiere renovar los puertos por ser el "corazón de la economía europea" y garantizar "una competencia global justa" para los astilleros europeos y los fabricantes de equipos, todo ello en un momento en el que los países asiáticos están ganando terreno en el sector marítimo.

Según datos del Ejecutivo comunitario, la UE domina la fabricación de barcos de alta tecnología, produciendo el 97% de los cruceros mundiales y el 67% de los buques rompehielos, aunque sin un plan de renovación --ha sostenido la Comisión--, en dos décadas Europa no sería capaz de construir sus propios barcos, lo que llevaría a Asia a encabezar la flota mundial.

Esta vulnerabilidad industrial choca con el peso económico de los puertos, ya que gestionan el 74% del comercio exterior de la UE, moviendo anualmente 3.400 millones de toneladas de mercancías y cerca de 395 millones de pasajeros. No obstante, el Ejecutivo comunitario ve necesario promover su innovación, digitalización e integración con otras infraestructuras de transportes para garantizar su competitividad.

Las propuestas, que requerirán el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) para ver la luz, prevén movilizar instrumentos de financiación ya existentes como el 'Mecanismo Conectar Europa' o el 'Fondo de Innovación', además del futuro Fondo Europeo de Competitividad, sujeto a las negociaciones de un nuevo presupuesto de la UE.

Para garantizar la aplicación efectiva de las estrategias, la Comisión Europea creará un Consejo de Alto Nivel de Industrias Marítimas y Puertos, presidido por el comisario europeo responsable y los vicepresidentes ejecutivos pertinentes.

UNA ESTRATEGIA INDUSTRIAL MARÍTIMA PARA TODA LA UE

Entre sus planes, la Comisión ha presentado la denominada 'Estrategia Industrial Marítima de la UE' para que el sector naval haga frente a la cada vez mayor presión por la competencia mundial en la fabricación de barcos y por los crecientes riesgos para la seguridad.

En concreto, esta propuesta contempla la creación de una Alianza de Cadenas de Valor Industriales Marítimas para reforzar la cooperación entre empresas, astilleros y fabricantes de equipos y acelerar el desarrollo de tecnologías clave como la construcción naval avanzada, los buques de apoyo a la energía eólica marina, los drones submarinos o los equipos portuarios de última generación.

El plan incorpora además una dimensión estratégica y de seguridad al promover el carácter de doble uso de parte de la industria naval, con medidas para aumentar la capacidad de producción europea y apoyar la construcción de ferris que puedan emplearse tanto para transporte civil como para fines militares, además de reforzar la formación y cualificación de los trabajadores del sector.

Además, prevé impulsar la innovación en el sector con una convocatoria específica dentro del programa de investigación Horizonte Europa, denominada 'Astilleros del Futuro', destinada a probar nuevas soluciones tecnológicas en entornos reales de astilleros con vistas a extender posteriormente las tecnologías que demuestren ser eficaces a escala europea.

La estrategia también busca reforzar la competitividad del transporte marítimo europeo mediante un diálogo con los Estados miembro para promover el uso de banderas de la UE y simplificar trámites administrativos, al tiempo que moviliza financiación pública y privada para impulsar la digitalización de los astilleros, renovar y descarbonizar la flota y garantizar una competencia global justa para la industria naval europea.

PUERTOS MÁS EFICIENTES, SOSTENIBLES Y SEGUROS

Junto a la estrategia industrial marítima, la Comisión ha presentado una 'Estrategia de Puertos de la UE' con la que pretende reforzar la competitividad, sostenibilidad y seguridad de estas infraestructuras, consideradas por el Ejecutivo comunitario como la "columna vertebral" de la economía europea.

Concretamente, la propuesta recoge la idea de promover que los puertos, además de sus funciones tradicionales, actúen como centros para nuevas industrias y polos de innovación, desempeñando también un "papel clave" en el suministro energético, la seguridad, la defensa y la economía azul de la Unión.

Para ello, la Comisión quiere promover su innovación, digitalización e integración con otras infraestructuras de transporte, además de mejorar la electrificación y la conexión a las redes energéticas de los puertos.

También propone elaborar orientaciones sobre la propiedad extranjera de puertos de la UE y sobre la financiación europea y las inversiones en puertos de terceros países, con otro ojo puesto a que, como "puntos clave de entrada y salida", son "objetivos prioritarios" para amenazas externas y grupos criminales organizados.

En este sentido, el Ejecutivo comunitario estudiará formas de reforzar la legislación sobre seguridad marítima para prevenir el narcotráfico, abordar eficazmente nuevas amenazas y mejorar la seguridad de las cadenas de suministro europeas. Además, propondrá realizar controles de antecedentes a los trabajadores portuarios y para evaluar los puertos de terceros países.

Por último, quiere llevar a cabo una evaluación de riesgos de seguridad para identificar los principales riesgos de ciberseguridad y las medidas necesarias para mitigarlos.

UNA ESTRATEGIA "MÁS ALLÁ DE LA POLÍTICA"

En una rueda de prensa desde Bruselas para presentar las dos estrategias, el vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, ha reivindicado las medidas anunciadas destacando que "el transporte marítimo es crucial para el comercio de la UE".

El comisario italiano ha subrayado que los puertos "son motores de desarrollo territorial" porque "donde hay puertos, hay trabajos" porque además del transporte marítimo desarrollan "ecosistemas económicos" alrededor de la logística, la industria, los servicios y la innovación.

En su opinión, estas propuestas reflejan la "importancia estratégica" del sector marítimo para hacer que "Europa sea capaz de proteger sus intereses mientras asegura el crecimiento y la cohesión a través de todos sus territorios".

También se ha congratulado del lanzamiento de estas estrategias el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, asegurando que "van más allá de la política" y tratan de la preparación, la soberanía y la prosperidad de la Unión Europea a largo plazo.

"Reflejan el potencial único de Europa", ha añadido, instado a que los Estados miembro y el resto de partes interesadas cumplan con su parte porque "la autonomía estratégica de Europa no puede construirse, y no se construirá, en Bruselas", sino en los astilleros, puertos e industrias navales de cada uno de los Veintisiete países de la UE.

"Si todos actuamos con dedicación y determinación, si apostamos por la colaboración, transformaremos nuestro sector marítimo y nuestros puertos en los líderes mundiales del mañana", ha concluido.

Por último, el vicepresidente de la Comisión responsable de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, ha definido los planes como "ambiciosos" y "sólidos", aseverando que el vínculo estratégico entre la industria y los puertos permitirá a la UE competir con garantías ante la cada vez mayor competencia internacional.