Vox insiste en la "alarmante falta de inversión" en el mantenimiento de las presas por "el fanatismo climático"

La cifra de presas antiguas destaca en el sistema hidráulico nacional: de acuerdo con Vox, cerca de 450 de las 1.200 presas del país superan los 60 años de antigüedad, y al menos un centenar han cumplido un siglo. Esta situación figura entre las principales preocupaciones expuestas por la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, quien advirtió sobre el estado de estas infraestructuras y reclamó reformas urgentes en la gestión del agua en España. Según consignó el medio, la representante vinculó estos problemas a decisiones políticas motivadas por lo que describió como “fanatismo climático”, en referencia a las prioridades del actual Gobierno.

Durante una rueda de prensa realizada en el Congreso, Millán presentó las líneas generales de una proposición no de ley, impulsada por su grupo parlamentario, cuyo objetivo busca reforzar la seguridad de presas y embalses y sentar las bases para un Plan Nacional del Agua. Según publicó el medio citado, la propuesta contempla medidas para la modernización de la red hídrica, el fomento de nuevos embalses y la interconexión entre las distintas cuencas del territorio nacional. Millán argumentó que tales acciones resultan necesarias para garantizar la disponibilidad y seguridad del recurso hídrico ante los retos crecientes en materia de sequía y demanda.

La portavoz de Vox subrayó que, desde su perspectiva, la “alarmante falta de inversión” en el mantenimiento de presas y embalses responde a una orientación ideológica del Gobierno enfocada, según sus palabras, en cuestiones climáticas y en detrimento de intervenciones en infraestructuras fundamentales. Vox sostiene que esta línea política ha derivado en una desatención prolongada y en la falta de recursos para mantener y actualizar un sistema que considera esencial para la seguridad y el abastecimiento tanto de agua como de energía.

Millán aprovechó la comparecencia para criticar la gestión de los distintos ejecutivos que se han sucedido en el poder en las últimas décadas. Según detalló el medio, la portavoz achacó a la “pasividad y apatía” de los sucesivos gobiernos la situación de colapso que, a juicio de la formación, afecta actualmente a las infraestructuras del país. A modo de ejemplo, citó el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, relacionándolo con fallos más amplios en la gestión y el mantenimiento de las estructuras críticas.

Desde Vox, la demanda por medidas inmediatas se extiende a todos los ámbitos del sistema hídrico. El partido reclama que se prioricen inversiones para evitar el deterioro de instalaciones que, por su edad y falta de renovación, podrían presentar riesgos operativos y de seguridad para la población y los ecosistemas. La finalidad, según el partido, consiste en adaptar el modelo hidráulico a las necesidades actuales y futuras del país, incorporando avances técnicos, eficiencia energética y mecanismos integrados para la distribución y almacenamiento del agua.

Según informó el medio, la crítica principal de Vox se dirige tanto a la inacción de los anteriores gobiernos como a la tendencia actual de priorizar políticas ambientales, que la formación considera responsables de frenar proyectos de ampliación o mejora de embalses. El partido mantiene que solo mediante una estrategia dirigida a reforzar la infraestructura y a conectar las diferentes zonas de abastecimiento se podrá garantizar el suministro y la prevención de riesgos en el contexto actual.

En su intervención, Millán remarcó el carácter urgente de las reformas y solicitó la adhesión de las demás fuerzas parlamentarias a la proposición no de ley presentada. Según el relato recogido por el medio, la portavoz insistió en que la modernización y el refuerzo del sistema de presas constituye una materia de interés nacional que afecta tanto al desarrollo económico como a la seguridad ciudadana.

El debate promovido por Vox apunta a colocar en primera línea los desafíos técnicos y estructurales del sistema de gestión de agua en España, alertando sobre posibles consecuencias derivadas de decisiones políticas que, en su visión, relegan el mantenimiento de infraestructuras clave frente a otras prioridades. Esta posición incluye la intención de revertir tendencias políticas actuales y reorientar los recursos hacia la actualización integral del modelo hidráulico, proponiendo la coordinación de actuaciones y el incremento de las inversiones para solventar la situación.

Según ha reiterado el partido, sus propuestas pretenden ofrecer una respuesta inmediata a lo que consideran un riesgo tangible por el envejecimiento del parque de presas y embalses, y apuntalar la resiliencia de la red a largo plazo. El enfoque, detalló Vox según el medio, se centra en asegurar la gestión eficiente del agua frente a los retos derivados de la sequía, la seguridad y el crecimiento demográfico.