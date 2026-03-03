Una nueva aplicación detecta si cerca de ti hay alguien con gafas inteligentes

El desarrollo de dispositivos inteligentes con cámaras integradas ha generado inquietudes sobre la privacidad en espacios públicos y privados. Tal como publicó el medio original, una nueva aplicación llamada 'Nearby Glasses' busca responder a estas preocupaciones en el ecosistema Android, ofreciendo una herramienta para identificar la posible presencia de gafas inteligentes en las proximidades y alertar a los usuarios sobre riesgos de grabación sin consentimiento.

Según informó la plataforma de noticias, 'Nearby Glasses' detecta dispositivos cercanos que usan tecnología Bluetooth y coincide sus identificadores con los de gafas inteligentes populares en el mercado, entre ellas las Ray-Ban Meta, Oakle Meta y Spectacles. Estos modelos pueden realizar fotografías y videos desde la perspectiva del usuario, grabando en primera persona a un nivel de discreción elevado gracias a diseños que los hacen lucir como lentes convencionales.

El creador de la aplicación, Yves Jeanrenaud, ha puesto la herramienta a disposición del público a través de GitHub bajo un enfoque de código abierto. De acuerdo con la descripción del proyecto en el repositorio, la aplicación escanea el entorno en busca de señales Bluetooth transmitidas por dispositivos que corresponden a gafas inteligentes y, en función de la proximidad establecida por la configuración del usuario, emite una notificación. Esta alerta se presenta como un aviso de posibles dispositivos que podrían captar imágenes o video sin conocimiento ni aprobación de quienes se encuentran cerca.

El medio original detalló que una de las particularidades de las gafas inteligentes modernas es la dificultad para detectarlas a simple vista. Las mejoras en sus diseños han logrado que las cámaras queden completamente integradas y disimuladas, lo cual incrementa la preocupación en cuanto a la protección de la privacidad. Las situaciones en las que las personas no pueden distinguir rápidamente si otro individuo en su entorno usa este tipo de tecnología han motivado la creación de herramientas como 'Nearby Glasses'.

Jeanrenaud ha manifestado en el repositorio que, a pesar de la utilidad potencial de la aplicación, se recomienda un uso responsable y con precaución de la herramienta. Resalta la posibilidad de que el sistema pueda generar alertas imprecisas, dado que ciertos dispositivos Bluetooth pueden compartir similitudes técnicas con las gafas inteligentes aunque sean aparatos distintos, lo que podría llevar a notificaciones que no siempre implican un riesgo real de grabación.

La aplicación permite que cada usuario defina la distancia a partir de la cual recibir notificaciones, brindando un nivel de personalización para adecuarse a las preferencias individuales de vigilancia del entorno. Según consignó el medio original, este ajuste ayuda a minimizar los falsos positivos, aunque no garantiza eliminar por completo los errores de detección.

De acuerdo con la información difundida, el proyecto fue lanzado en modalidad de código abierto para fomentar la colaboración y el perfeccionamiento por parte de la comunidad de desarrolladores. El objetivo es posibilitar la mejora del sistema de reconocimiento y la expansión de la base de datos de identificadores de dispositivos, adaptándose así a la evolución del mercado y la aparición de modelos nuevos.

La preocupación social alrededor del uso de dispositivos inteligentes con cámaras, especialmente los que se funden con objetos cotidianos, ha impulsado la búsqueda de soluciones tecnológicas orientadas a la protección de la privacidad. Herramientas como 'Nearby Glasses' se presentan como una respuesta a estas inquietudes, aunque según reportó la plataforma de noticias, todavía se encuentran en etapas de perfeccionamiento y requieren del respaldo y la evaluación constante de la comunidad tecnológica y los usuarios.