Solarig y Tesla cierran un acuerdo único de proveedor de servicio certificado para baterías en Chile

La gestión de activos renovables en Chile adquiere una nueva dimensión con el anuncio de Solarig como líder en almacenamiento energético en el país, respaldado por una década de experiencia y la administración de casi 3 gigavatios en activos de alta tensión, fotovoltaicos, eólicos y de sistemas de baterías. Esta consolidación se enmarca en el acuerdo estratégico firmado con Tesla, mediante el cual Solarig asumirá oficialmente la responsabilidad de proporcionar servicios de soporte certificados para las baterías avanzadas de la compañía estadounidense, específicamente los sistemas Megapack 2 XL BESS presentes en territorio chileno. Según consignó Solarig en un comunicado, el convenio busca mantener estándares elevados de eficiencia y apunta a reforzar la presencia en el sector energético latinoamericano.

El avance se produce en el contexto de la ambición de Solarig por posicionarse como principal actor en la Operación y Mantenimiento (O&M) de activos renovables a nivel global, según reportó la propia empresa. La cartera internacional de Solarig suma 15 gigavatios, con casi la mitad —unos 8 gigavatios— operados en América Latina, región donde ostenta el primer lugar por volumen de activos bajo gestión, detalló la compañía. En el núcleo de esta nueva alianza, Solarig se hará cargo del soporte técnico para el almacenamiento energético por baterías de Tesla, “la tecnología más puntera y confiable en el mercado del almacenamiento energético”, de acuerdo con los términos del acuerdo difundido por la empresa.

La relación entre ambas compañías subraya el reconocimiento de Solarig como Proveedor de Servicio Certificado (Certified Service Provider) para los sistemas de almacenamiento energético de Tesla en el país. El medio consultado destacó que, mediante esta designación, Solarig consolida su papel en el mantenimiento y operación de tecnologías avanzadas de almacenamiento eléctrico, reforzando además los niveles de disponibilidad y respuesta para los clientes del sector renovable en Chile.

En términos de capacidad instalada, Solarig cuenta con una cartera mundial de 1,3 gigavatios de potencia nominal y 4,2 gigavatios-hora de almacenamiento de electricidad renovable, lo que la posiciona, según datos de Wood Mackenzie recopilados por el medio, como uno de los operadores independientes principales de O&M y el cuarto mayor actor global en la gestión de activos solares. La digitalización, la analítica avanzada y la colaboración estructurada con importantes fabricantes de equipos de energía son algunas de las metodologías de operación que Solarig sostiene como clave de su posicionamiento, según difundió la empresa.

El acuerdo involucra mantener y gestionar los estrictos indicadores de rendimiento de los Megapack 2 XL BESS de Tesla, considerados dentro del sector como sistemas de almacenamiento con alta confiabilidad. Esta tecnología resulta central en proyectos de integración de energías renovables en la matriz energética chilena y para la optimización del suministro eléctrico procedente de fuentes como la solar y la eólica, consignó Solarig en su comunicado.

Manuel Macías, director de Operación y Mantenimiento en Latinoamérica de Solarig, expresó a través de la comunicación oficial que el equipo se encuentra satisfecho por asociarse con Tesla, a quien denominó “el proveedor de tecnología más avanzado del mundo y de referencia en múltiples sectores, incluido el de almacenamiento de electricidad”. El directivo destacó que el paso dado en Chile fortalece no solo la posición de Solarig como prestador líder en el soporte de activos renovables, sino que refuerza el historial logrado en el país con más de 10 años de operación y un equipo local de 150 profesionales.

Solarig, según informaron a través de este comunicado, prevé extender esta red de acuerdos con proveedores de alta tecnología a nivel continental. Actualmente cuenta con presencia destacada en mercados como Perú y México, dentro de un plan orientado a consolidar su estrategia de liderazgo en el sector de almacenamiento y manejo de energías renovables en América Latina. El medio detalló que la empresa respalda su plan de expansión en la experiencia acumulada, la infraestructura tecnológica implementada y la estrecha colaboración con los principales fabricantes internacionales.

Con este acuerdo, Solarig y Tesla abren una nueva etapa para la industria de almacenamiento eléctrico en Chile, donde las exigencias operativas y el soporte certificado para tecnologías avanzadas constituyen elementos esenciales para el desarrollo sostenible y la integración efectiva de energías renovables a gran escala, tal como señalaron ambas compañías a través de la información difundida.