La Casa Real traslada su pésame a las familias de las víctimas del accidente en la pasarela de Santander

Las labores de búsqueda se mantienen en la playa de El Bocal, en Santander, tras el derrumbe de una pasarela de madera que provocó la muerte de cinco personas y la desaparición de otra más. Según consignó Europa Press, la tragedia ha generado el envío de condolencias por parte de la Casa Real, que expresó su pesar a las familias afectadas y agradeció a los equipos de emergencias que participan en el rescate.

De acuerdo con Europa Press, el accidente tuvo lugar cuando un grupo de siete personas transitaba la infraestructura, situada entre dos acantilados, en el momento en que esta colapsó y provocó la caída de los afectados tanto al mar como sobre rocas. Entre las víctimas fatales se encuentran cuatro estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras y un hombre adulto, mientras continúa la búsqueda de una persona desaparecida. La única sobreviviente fue trasladada al Hospital Valdecilla de Santander con un cuadro de hipotermia.

La Casa Real publicó un mensaje en su cuenta oficial en la red social X, donde manifestó su consternación por los hechos y comunicó: "Nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas y nuestro reconocimiento a los equipos de emergencias que están trabajando en las labores de rescate". Europa Press reportó que la familia real se suma así a las expresiones de solidaridad dirigidas a las familias y a los afectados a raíz del accidente.

Europa Press detalló que las autoridades locales y los servicios de emergencia desplegaron importantes recursos para atender el suceso, tanto en las tareas de búsqueda como en el apoyo a los damnificados. El derrumbe produjo conmoción en la comunidad educativa, especialmente entre los integrantes y colaboradores del CIFP La Granja de Heras, así como en la población local que ha seguido el desarrollo del operativo de rescate.

Los profesionales sanitarios y de emergencias han trabajado en la recuperación de los cuerpos y en la localización de la persona desaparecida. También se realizó el traslado inmediato de la superviviente al hospital, donde permanece bajo atención médica especializada para tratar la hipotermia que sufrió tras la caída.

Según describió Europa Press, la pasarela afectada, construida con madera y emplazada entre acantilados, representaba un paso habitual para quienes recorrían la zona. El incidente generó interrogantes sobre la seguridad de infraestructuras de este tipo en áreas expuestas al mar y a las condiciones climáticas adversas.

Las muestras de duelo y las manifestaciones de apoyo a los familiares de las víctimas continúan extendiéndose. Los mensajes en redes sociales y los pronunciamientos institucionales hacen eco del sentimiento de pesar provocado por el siniestro en El Bocal, según informó Europa Press. La atención de las autoridades permanece centrada en la tarea de encontrar a la persona desaparecida y en brindar el acompañamiento necesario a los allegados de los afectados.

Al concluir el día del accidente, los equipos implicados permanecían movilizados en la zona, reforzando las tareas de búsqueda y colaborando con los organismos especializados para atender las derivaciones de la tragedia, según publicó Europa Press.