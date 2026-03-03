Koke: "Aquí sí es cierto que el Barça nos ha sometido"

Jorge 'Koke' Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, destacó que el conjunto rojiblanco llevaba más de una década sin jugar una final de la Copa del Rey, un dato que subrayó la importancia del pase logrado frente al FC Barcelona. Tal como publicó el medio RTVE, Koke expresó su satisfacción por haber alcanzado la final tras varios años de quedarse en las fases previas del torneo y recalcó el significado que este logro tiene para el equipo y la afición.

Según informó RTVE, el Atlético de Madrid se enfrentó al FC Barcelona en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre en el Spotify Camp Nou. El marcador terminó 3-0 a favor del conjunto blaugrana, que buscaba remontar la amplia ventaja obtenida por el Atlético en el partido de ida celebrado en el Riyadh Air Metropolitano, donde los madrileños habían ganado 4-0. Aunque la victoria de los catalanes en el encuentro de vuelta mostró un dominio claro sobre el Atlético, el resultado global de la eliminatoria permitió que los dirigidos por Diego Simeone clasificaran a la final.

En declaraciones a RTVE tras el pitido final, Koke reconoció la superioridad del equipo rival en el Camp Nou. "Sí que es cierto que el Barça nos ha sometido", afirmó, refiriéndose al control ejercido por los culés durante el partido. Sin embargo, el capitán colchonero también destacó el rendimiento colectivo de su equipo en el cómputo global de la eliminatoria. Koke señaló que el Atlético supo aguantar la presión, especialmente tras el tercer gol del FC Barcelona, y valoró el esfuerzo tanto de los titulares como de los suplentes que ingresaron desde el banquillo para resistir los ataques blaugranas.

“Muy contentos. Ha sido un partido y llegar a la final, como digo yo, de puro Atlético de Madrid. Hemos hecho una ida espectacular”, declaró el capitán, citado por RTVE. Koke indicó que, a pesar del dominio mostrado por el Barcelona en la vuelta, el Atlético, con lo realizado en el partido de ida y la resistencia planteada en la segunda semifinal, mereció acceder a la final del torneo. "Ha hecho un partido espectacular el Barcelona, hay que darle la enhorabuena porque lo ha intentado hasta el final. Pero nosotros, con el partido de ida y lo que hemos aguantado hoy, somos los justos vencedores para llegar a la final de Copa", remarcó el futbolista rojiblanco, según reportó RTVE.

Durante la conversación con RTVE, el mediocampista fue consultado sobre los momentos de tensión en la recta final, tras el tercer tanto del conjunto local. Koke explicó que en ese momento, tanto él como sus compañeros en el banquillo solo deseaban que el encuentro concluyera lo antes posible, mientras que los futbolistas sobre el césped intentaban mantener la concentración, buscar alguna oportunidad a la contra o tratar de hilvanar alguna jugada ofensiva, como habían hecho durante la primera parte y en otras fases del compromiso.

El capitán rojiblanco recalcó el desgaste físico y mental de los jugadores, especialmente después de la insistencia del rival por acortar distancias en el global de la eliminatoria. "Los que han entrado también del banquillo han hecho un esfuerzo enorme y somos los justos vencedores de la eliminatoria," subrayó, según recogió RTVE.

Koke también hizo referencia a la presión que ha sentido el club durante los años en los que solo ha alcanzado las semifinales, sin lograr llegar a la última instancia de la Copa. El centrocampista recordó que el equipo llevaba entre cuatro y cinco años sin consagrarse en un torneo, siendo el último título la Liga, y relacionó el pase a la final con la ilusión de la afición colchonera. Según manifestó al medio RTVE, "la gente está muy ilusionada. Llevábamos años llegando a semifinales y no habíamos podido pasar a la final. Y bueno, 13 años después estamos en una final y la gente también se merece una alegría", dijo Koke.

El desenlace de la semifinal supuso para el Atlético de Madrid la oportunidad de regresar a una final de Copa tras trece años de ausencia en esa instancia, un logro que Koke calificó como un premio merecido para el equipo y el entorno rojiblanco luego de una prolongada espera. RTVE enfatizó que las palabras del capitán reflejaron tanto el reconocimiento del esfuerzo colectivo como el respeto hacia el adversario, así como la motivación renovada de un grupo que aspira a culminar la temporada con un título.