Jaime Martínez-Bordiú desvela si su hermana Carmen, que acaba de cumplir 75 años, tiene en mente regresar a España

Alejada del foco mediático desde que en 2018 decidió abandonar España e instalar su residencia en la localidad portuguesa de Sintra, Carmen Martínez-Bordiú cumplía el pasado 26 de febrero 75 años. Una fecha muy especial en la que, lejos de grandes celebraciones, ha soplado las velas en la intimidad en su retiro en el país vecino, donde disfruta de una vida prácticamente 'anónima' en una mansión de 600 metros cuadrados con vistas al mar.

De su vida sentimental nada se sabe desde que terminó su relación con el coach australiano Timothy McKeague -34 años menor que ella- en 2023, aunque sí son notorios y habituales los viajes que realiza tanto a Madrid como a Burdeos (Francia) para visitar a sus hijos Luis Alfonso de Borbón y Cynthia Rossi, y a sus nietos, a los que está muy unida.

Sobre esta 'jubilación de oro' que está viviendo su hermana en Portugal se ha pronunciado Jaime Martínez-Bordiú en la gala de los Premios Fundación Zaballos que se entregaron en la capital hace unos días. "Es mi hermana pequeña, que lo sepáis" ha bromeado haciendo referencia a los 75 años que ha cumplido, ya que él es el menor de los hijos de Carmen Franco y la socialité le saca 14 años.

"Está estupenda, está muy bien, muy contenta. La verdad que ahí está disfrutando de sus nietos y de su retiro, como digo yo" ha añadido, revelando que por el momento no se plantea volver a España: "Ella decidió irse a Portugal a estar tranquilita, y eso es lo que hace, estar tranquila, disfrutar de la vida, de sus nietos y de sus amigos".

Respecto a si Carmen ha vuelto a encontrar el amor tras su ruptura con el australiano, Jaime ha esquivado la pregunta entre risas, asegurando que "ay no sé, es cosa suya, ni aunque lo supiera os lo contaría, pero no tengo ni idea".

Y de un posible regreso a nuestro país a otro, el del Rey Juan Carlos, un debate que no ha dejado de aumentar desde que se desclasificaron los documentos del intento de golpe de Estado del 23F: "Yo lo que le tengo es muchísimo respeto y muchísimo cariño y ojalá venga y si no viene, pues con las visitas que hace, pues intentaré verle. Es una maravilla" ha afirmado rotundo.