Israel reabre este martes el paso de Kerem Shalom tras el inicio de los ataques contra Irán

La evaluación sobre la reapertura del cruce de Rafá, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, sigue pendiente, ya que este punto de paso permanece cerrado “hasta nueva orden” después de la clausura aplicada el sábado por motivos de seguridad. Mientras tanto, la reapertura del paso de Kerem Shalom acapara la atención por su impacto inmediato en el acceso de suministros a la franja. Según informó el medio, las autoridades israelíes anunciaron que este martes permitirá la entrada “gradual” de ayuda humanitaria a través del paso situado en el sur de Gaza, luego de que permaneciera cerrado desde el pasado sábado en respuesta a la escalada militar entre Israel y Estados Unidos contra Irán.

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT) israelí comunicó la reapertura en sus redes sociales, detallando que la medida resulta de una cooperación directa con el Centro de Coordinación Civil-Militar de Estados Unidos (CMCC). De acuerdo con los reportes citados por el medio, el COGAT elaboró "un mecanismo adaptado a la situación de seguridad actual, en cooperación con el Comando Sur y la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa, con el fin de permitir el funcionamiento del cruce y la entrada de ayuda de manera segura." La iniciativa busca responder a la emergencia humanitaria, con especial atención a las necesidades identificadas por Naciones Unidas y organizaciones internacionales.

La reapertura de Kerem Shalom ocurrió tras los intensos ataques israelíes y estadounidenses dirigidos contra Irán a lo largo del fin de semana, los cuales tomaron lugar bajo el marco de la Operación León Rugiente. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, definió el objetivo principal de la ofensiva como la eliminación de “la amenaza existencial de Irán”. Estos hechos han tenido consecuencias en la región, ya que, según cifras aportadas por la Media Luna Roja iraní y recogidas por el medio, el saldo de fallecidos es superior a las 500 personas.

El ejército israelí, por medio del COGAT, afirmó que continuará promoviendo el paso de asistencia humanitaria al enclave palestino de conformidad con los compromisos asumidos y siempre sujeto a lo que indiquen las restricciones de seguridad impuestas por el contexto militar. Los responsables de la operación insisten en que cualquier envío se evaluará de acuerdo con las necesidades humanitarias en curso, cuyo seguimiento activo se mantiene por parte de la ONU y de las organizaciones que trabajan sobre el terreno en la franja.

Tal como publicó el medio, la reapertura del cruce se da en un contexto de urgencia creciente por las condiciones en la Franja de Gaza, donde diversas agencias internacionales y la propia ONU reportan déficit y dificultades para la población civil. Los cierres de Kerem Shalom y Rafá han agravado la escasez de suministros básicos, lo que incrementó la presión sobre las autoridades israelíes ante peticiones recurrentes de la comunidad internacional para que se restablezca el acceso a la ayuda humanitaria.

En el anuncio oficial, COGAT subrayó que la reapertura se produce tras “formular un mecanismo ajustado a la actual situación de seguridad”, resultado del trabajo coordinado entre varias agencias militares y civiles, lo que refleja la complejidad logística y política de la operación. Según reportó el medio, la cooperación entre fuerzas israelíes y estadounidenses fue decisiva para esta decisión, que llega tras la escalada militar de los últimos días.

Hasta el momento, la postura israelí respecto al cruce de Rafá permanece indefinida, sin detalles acerca de cuándo podría retomarse la actividad en este punto, un canal clave para la entrada y salida de personas y bienes en Gaza. El medio consignó que la clausura de Rafá, igual que la de Kerem Shalom, fue justificada por las autoridades por motivos de seguridad. La clausura se mantendrá “hasta nueva orden”, mientras prosigue la revisión del contexto operativo.

Dentro del operativo y las medidas adoptadas, los responsables israelíes insisten en que la ayuda se canalizará “de acuerdo con las necesidades identificadas y las evaluaciones en curso”. El COGAT reiteró que la entrada será gradual y dependerá tanto de las condiciones de seguridad como de las evaluaciones humanitarias realizadas por las entidades internacionales. La coordinación entre el comando militar y los organismos civiles gubernamentales figura como pieza central del mecanismo implementado para asegurar la llegada de suministros esenciales.

De acuerdo con la información recogida por el medio, la decisión, que se toma tras días de cierre, pretende aliviar la crisis alimentaria, médica y de suministros experimentada por la población gazatí. Las organizaciones internacionales han insistido de manera continuada en la necesidad de restablecer el flujo de ayuda y reforzar la asistencia a cientos de miles de personas impactadas por el bloqueo y los enfrentamientos recientes.

La Operación León Rugiente, bajo la que se enmarcan estas decisiones y el incremento de acciones militares, continúa siendo uno de los factores que condiciona la entrada de apoyo humanitario, ya que cualquier relajación de las restricciones está sujeta tanto a la situación de seguridad como al desarrollo adicional de las hostilidades en la región, según especifica el organismo de coordinación israelí y fue reportado por el medio.

Organizaciones humanitarias y agencias de la ONU han reiterado en repetidas ocasiones la urgencia de ampliar y sostener los corredores humanitarios para la entrega de asistencia, señalando que un acceso insuficiente incrementa el sufrimiento de la población civil. La reapertura de Kerem Shalom, si bien parcial y condicionada, marca un paso en la respuesta internacional a la crisis en curso, en un momento de máxima presión sobre las autoridades responsables para responder a las necesidades humanitarias.