Israel asegura que la ofensiva en Irán "cortó la cabeza del pulpo iraní" y que ahora busca "cortar sus tentáculos"

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, figura entre las víctimas mortales tras los ataques encabezados por Estados Unidos e Israel contra Teherán y otros puntos de Irán, según detalló la Media Luna Roja iraní. La cifra oficial de fallecidos supera las 550 personas e incluye a varios ministros y altos mandos militares iraníes. Las autoridades de Irán han respondido lanzando misiles y drones hacia territorio israelí y contra bases estadounidenses situadas en diferentes países de Oriente Próximo. Según informó el medio, la situación ha generado una escalada militar que involucra a actores clave en la región.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este martes que la operación militar conjunta entre Israel y Estados Unidos significó “cortar la cabeza del pulpo iraní”, como consignó el medio. Katz añadió que la acción bélica se orienta ahora a eliminar lo que denominó como “tentáculos” de Irán, en referencia a las capacidades militares y la proyección externa de ese país. De acuerdo con el comunicado difundido por el ministro a través de sus redes sociales, la Fuerza Aérea israelí realizó durante la noche nuevos bombardeos sobre “objetivos del régimen” en la capital iraní. Katz enfatizó que estos ataques se ejecutaron con “fuerza significativa” y tuvieron como objetivo “seguir degradando las capacidades de lanzamiento de misiles y los bienes estratégicos” de Irán.

El medio reportó que la ofensiva conjunta ha sido descrita por Israel Katz como “sin precedentes en su alcance, precisión y poderío”. El ministro de Defensa subrayó que los objetivos principales del operativo son desmantelar la infraestructura militar del régimen iraní, proteger el territorio israelí y a las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en la región, así como impedir que Irán retome cualquier avance en el desarrollo de armas nucleares y misiles a gran escala. Además, Katz recalcó que se busca crear condiciones para que la población iraní tenga la capacidad de “derrocar al régimen de los ayatolás”, al que calificó de asesino y represivo, según recogió el comunicado.

La operación recibió el nombre de “León Rugiente”. Katz señaló que esta ofensiva continuará “con toda su fuerza mientras sea necesario”, de acuerdo con su declaración pública. El titular de Defensa hizo hincapié en la importancia de la coordinación entre los líderes políticos y las fuerzas de seguridad, asegurando que “nunca ha sido tan estrecha” como en la actual coyuntura, según publicó el medio. Dentro de la estrategia desplegada, las incursiones terrestres en el Líbano constituyen otro componente de las acciones israelíes, en paralelo a los bombardeos contra Irán.

En respuesta a la ofensiva, Irán efectuó disparos de misiles y el uso de drones armados que impactaron tanto en territorio israelí como en posiciones de Estados Unidos en otros países de la región, según reportó el medio. Las autoridades iraníes informaron que la respuesta busca replicar el daño causado y advertir contra futuras incursiones. Este escenario ha intensificado la preocupación internacional debido a la posibilidad de una expansión mayor del conflicto que implica a fuerzas de ambos países y aliados regionales.

La Media Luna Roja iraní confirmó que, entre las más de 550 personas fallecidas, además del ayatolá Jamenei, se encuentran varios ministros del gobierno iraní y altos cargos del Ejército. La magnitud del ataque fue tal que, según reportó el medio, la estructura militar de Irán sufrió un deterioro relevante en sus sistemas de defensa y en la capacidad para proyectar fuerza militar fuera de sus fronteras.

En el contexto de la operación “León Rugiente”, las autoridades israelíes resaltan la importancia de evitar que Irán pueda reactivar su programa de armas nucleares y ampliar su arsenal de misiles, como afirmó el ministro Katz en sus pronunciamientos. Esta dinámica se inserta en el marco de una cooperación política y militar que, según el titular de Defensa, “nunca había sido tan estrecha” entre Estados Unidos e Israel.

La ofensiva y las respuestas de Irán han generado un ambiente de tensión máxima en la región, con riesgos de extensión del conflicto a otros países vecinos. Los comunicados oficiales y los reportes del medio reflejan la continuidad de la operación militar, manteniendo a la comunidad internacional atenta a la evolución de los acontecimientos y las posibles consecuencias para la seguridad y estabilidad en Oriente Próximo.