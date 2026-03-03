Irán asegura que llevarán a cabo un despliegue de armas por "etapas" y "proporcional" al nivel de las amenazas

El Ministerio de Defensa de Irán ha explicado este martes que el despliegue de armamento se llevará a cabo "por etapas" y de forma "proporcional" al nivel de las amenazas en el marco de la operación lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"El despliegue de misiles, drones y otras armas mejoradas se realizará de forma gradual y proporcional al nivel de amenaza y no tenemos previsto que todas las capacidades entren en funcionamiento en los primeros días", ha explicado el portavoz del Ministerio, Reza Talaei-Nik, según ha recogido la agencia de noticias Tasnim.

Así, ha detallado que la estrategia de Teherán se basa en "aplicar la fuerza por etapas". "Nuestras previsiones de defensa muestran que la capacidad de Irán para continuar sus operaciones y resistir es varias veces mayor que la estimación del enemigo", ha argüido.

El portavoz de la cartera se ha referido también al "error de cálculo" cometido por Estados Unidos e Israel, que determinaron que "en las primeras horas y días" de la operación contra Irán "el sistema de mando y de defensa del país colapsarían". "La realidad resultó ser contraria a esta suposición", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que si los miembros de la cúpula militar iraní mueren como consecuencia de los ataques perpetrados en la capital, Teherán, "los reemplazos se llevarán a cabo rápidamente". "Esto forma parte del error de cálculo del enemigo", ha dicho.

Asimismo, ha asegurado que "las señales del fracaso" de Estados Unidos e Israel son "obvias". "Los frecuentes cambios en los objetivos declarados por el régimen sionista y Estados Unidos reflejan su temor estratégico", ha zanjado.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.