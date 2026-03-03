Feijóo traslada su pésame por la muerte del periodista Fernando Ónega, "voz comprometida" con los "valores democráticos"

Las reacciones en el sector periodístico ante el fallecimiento de Fernando Ónega han hecho hincapié en su ética profesional, su capacidad para mantener la imparcialidad y su defensa de los valores democráticos durante varias décadas. Su papel durante la Transición lo consolidó como una de las voces imprescindibles para comprender los cambios sociales y políticos en el país. El diario 65YMÁS, medio que presidió hasta sus últimos días, comunicó la noticia de su fallecimiento este martes a los 78 años y en un comunicado resaltó: "España pierde a uno de sus grandes cronistas. Galicia, a un hijo orgulloso de su tierra. Y el periodismo, a uno de sus servidores más leales". La directora del medio, Ana Bedia, reconoció especialmente la ética, imparcialidad y sentido de Estado que Ónega aportó tanto al periodismo como a la sociedad española.

Según reportó 65YMÁS, la trayectoria de Fernando Ónega está intrínsecamente ligada a los momentos clave de la historia reciente de España. Su trabajo periodístico lo situó como testigo directo de acontecimientos decisivos y como una figura destacada durante el proceso de democratización del país. Diversos colegas y figuras políticas han hecho eco de su influencia, subrayando tanto su compromiso profesional como el impacto de sus crónicas en la comprensión de la vida política y social de las últimas décadas.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, utilizó su cuenta en la red social X para transmitir su pésame a la familia y expresar su reconocimiento al periodista desaparecido. De acuerdo con lo publicado por 65YMÁS, Feijóo se refirió a Ónega como "testigo privilegiado de horas decisivas de la historia de España" y como una "voz comprometida durante décadas con los valores democráticos". También recordó su honestidad y cordialidad, refiriéndose a él como “un amigo entrañable” y transmitiendo un mensaje de apoyo tanto a la familia de Ónega como al conjunto del periodismo español.

En numerosos medios se menciona su contribución indiscutible al periodismo durante la Transición, período en el que se convirtió en una referencia por la independencia de sus análisis y su acceso a fuentes de relevancia. Según consignó 65YMÁS, su papel como cronista contribuyó a ampliar el debate público y a fortalecer la libertad de prensa en una etapa crucial para la democracia en España.

El reconocimiento a su trayectoria no se limitó al ámbito profesional, pues fue también identificado como una figura que supo mantener el vínculo con sus orígenes gallegos, representando un motivo de orgullo para Galicia. 65YMÁS relató que tanto compañeros de profesión como representantes institucionales y lectores habituales lamentaron la pérdida, destacando su vocación de servicio y la relevancia de su legado para futuras generaciones de periodistas.

Entre los mensajes destacados, el de Ana Bedia puntualiza el agradecimiento por la labor desarrollada por Ónega, subrayando su sentido de Estado, su aportación diaria a la redacción y su ejemplo de compromiso ético. Esta valoración sintetiza la imagen que deja el periodista tras varias décadas de actividad, marcada por la coherencia entre sus principios y su trabajo informativo.

La noticia de su fallecimiento, difundida por sectores políticos, periodísticos y sociales, generó múltiples muestras de condolencia y recuerdos de su paso por distintos medios y formatos de comunicación. 65YMÁS reiteró el nivel de respeto alcanzado por Ónega entre lectores, colegas y dirigentes, quienes valoran su papel tanto en la narración de la realidad española como en la consolidación del periodismo independiente durante la Transición.

La labor de Fernando Ónega ha sido descrita como fundamental para el relato institucional y ciudadano de los últimos 50 años en España. El medio 65YMÁS recordó especialmente su participación activa en debates, la formación de opinión pública y la defensa permanente de principios democráticos en la cobertura de temas de interés nacional. Sus contribuciones como entrevistador, analista y columnista quedan como referencia para el sector, mientras los mensajes de condolencia reiteran el sentimiento de pérdida en ámbitos tan diversos como la política, la cultura y la sociedad.