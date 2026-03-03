El Ibex 35 cae un 1,54% en la apertura y pierde los 17.800 puntos en plena escalada del conflicto en Irán

El incremento de la tensión en la región del Golfo Pérsico provocó que la Guardia Revolucionaria iraní anunciara su disposición a atacar cualquier embarcación que atravesara el estrecho de Ormuz. Esta vía marítima, clave para el transporte de aproximadamente el 20% del petróleo mundial, se ha convertido en un punto crítico después de nuevos ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos sobre territorio iraní. Según publicó Europa Press, el Ibex 35 experimentó una importante caída en la apertura del martes, descendiendo un 1,54% y situándose por debajo de los 17.800 puntos, concretamente en 17.600,7 puntos a las 9.00 horas, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio.

El medio Europa Press detalló que, junto a la situación militar, la jornada se vio marcada por la amenaza de la Guardia Revolucionaria de Irán de interrumpir completamente el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, como respuesta a los recientes ataques encabezados por Estados Unidos e Israel. Esta advertencia se produce después de que fuerzas iraníes confirmaran el ataque a un petrolero identificado como 'Athe Nova', bajo bandera de Honduras y supuestamente vinculado a intereses estadounidenses. A estos hechos se suman nuevos ataques a bases y posiciones estadounidenses en distintos países del Golfo Pérsico y un incendio reportado por el gobierno saudí en la embajada de Estados Unidos en Riad, atribuido al impacto de dos drones durante la madrugada del martes.

La reacción negativa de los mercados no se limitó al Ibex 35. Otras bolsas europeas reflejaron la inquietud generada por la situación geopolítica. París descendió un 1,5%, Londres retrocedió un 1,2%, Fráncfort bajó un 2% y Milán presentó una disminución del 1,5%. Europa Press consignó que, como resultado de la tensión en la zona y las posibles repercusiones sobre el abastecimiento mundial de energía, la cotización del petróleo también mostró fuertes subidas. El barril de Brent, referencia para Europa, ascendió un 4,1% hasta los 80,9 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), principal indicador para Estados Unidos, incrementó su valor un 3,6% y se situó en 73,8 dólares.

Diversos sectores bursátiles españoles resultaron afectados de forma dispar por este contexto. Según indicó Europa Press, Naturgy registró la mayor pérdida en el Ibex 35 al retroceder un 6,2%, seguida por Acciona y ACS, con caídas del 4,2% y 3,19%, respectivamente. En contraste, destacaron avances en Repsol, que subió un 1,65%, y en Indra, con una variación positiva del 0,96%.

En el ámbito empresarial, Europa Press informó que GIP (BlackRock) procedió a la venta de su 11,4% de participación en Naturgy, por un valor total de 2.790,9 millones de euros. La operación se realizó a través de una colocación acelerada gestionada por JP Morgan y Goldman Sachs, aplicándose un descuento del 5,6% respecto al precio de referencia. Además, Aena comunicó que propondrá la reelección de Maurici Lucena como consejero delegado de la compañía en la próxima junta general de accionistas, programada para el 16 de abril.

La agenda macroeconómica de España también incluyó el regreso del Tesoro Público a los mercados de deuda mediante una subasta de letras a seis y doce meses, en la que el objetivo está situado entre 5.500 millones y 6.500 millones de euros. El contexto laboral ofreció cifras contrastantes, según publicó Europa Press. Durante el mes de febrero, el desempleo registrado subió en 3.584 personas respecto al mes anterior, lo que representa un aumento del 0,1% y el crecimiento más elevado en un mes de febrero desde 2021. Esta subida se atribuye principalmente al sector servicios y al grupo de personas sin experiencia laboral previa, predominantemente jóvenes que buscan su primer empleo.

Por otra parte, la Seguridad Social registró un aumento medio de 97.004 cotizantes en febrero, equivalente a una subida del 0,4%. Los sectores de educación y hostelería aportaron conjuntamente más de 52.000 nuevos afiliados en ese periodo, contribuyendo a amortiguar los efectos del incremento del paro.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se situaba en 1,1644 dólares. Por su parte, el rendimiento del bono español a diez años alcanzó el 3,198%, reflejando la preocupación de los inversores respecto al entorno económico y geopolítico, según reportó el medio Europa Press.