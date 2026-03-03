EEUU cierra su Embajada en Kuwait y evacua a su personal "no esencial" de las de Jordania, Bahréin e Irak

El cierre total de la Embajada de Estados Unidos en Kuwait, anunciado tras la cancelación de todas las citas consulares y la orden de permanecer fuera del recinto por motivos de seguridad, marca un nuevo capítulo en la crisis diplomática derivada de la intensificación de la violencia en Oriente Próximo. Según publicó la agencia Europa Press, Estados Unidos ha detenido tanto los trámites rutinarios como los de emergencia en su sede diplomática en Kuwait “hasta nuevo aviso”, medida que se produce en medio de las crecientes tensiones ligadas a la ofensiva conjunta lanzada con Israel contra objetivos iraníes desde el 28 de febrero.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha exigido la evacuación del personal “no esencial” y de sus familias de varias embajadas estadounidenses en la región, de acuerdo con lo reportado por Europa Press. Esta medida afecta a las delegaciones de Jordania, Bahréin e Irak, en un contexto de inseguridad acentuada. Según indicó la Embajada norteamericana en Kuwait a través de sus canales oficiales, la interrupción de todos los servicios consulares responde directamente al clima de riesgo percibido por las autoridades estadounidenses.

En paralelo, la Embajada estadounidense en Arabia Saudí también ha difundido la suspensión de servicios consulares, recomendando a sus ciudadanos permanecer bajo resguardo en ciudades como Riad, Yedá y Dhahran. Europa Press detalló que las autoridades estadounidenses han advertido evitar la aproximación a la sede diplomática en Riad tras el incendio provocado por el impacto de dos drones contra el edificio durante la última madrugada. Tanto el gobierno saudí como fuentes estadounidenses confirmaron el incidente, el cual tuvo lugar en medio de una serie de ataques atribuidos a fuerzas iraníes contra bases e instalaciones norteamericanas localizadas en diversos países del golfo Pérsico.

Las directrices del Departamento de Estado incluyen la cancelación de citas y la suspensión de operaciones regulares en sus misiones diplomáticas más expuestas de Oriente Próximo. Además, las embajadas estadounidenses han expresado el riesgo potencial para ciudadanos y empleados oficiales ante la posibilidad de nuevos ataques o incidentes que pongan en peligro la integridad de los recintos y del personal.

Según consignó Europa Press, las recomendaciones para los nacionales estadounidenses en la región hacen hincapié en la necesidad de restringir sus desplazamientos al mínimo indispensable, mantener la alerta y seguir de cerca las instrucciones que vayan emitiendo tanto las embajadas como las autoridades locales y federales. Esto se fundamenta en el aumento de hostilidades desde el inicio de la operación militar conjunta con Israel, la cual ha repercutido directamente en el grado de amenaza percibido por el gobierno estadounidense.

El cierre de la embajada en Kuwait y la evacuación parcial en otros países se inscriben en una estrategia de prevención ante posibles represalias o incidentes que puedan derivarse de la actual escalada militar. Fuentes oficiales consultadas por Europa Press indican que la decisión afecta la tramitación de documentos, la asistencia a ciudadanos y toda gestión presencial, sin que haya precisiones sobre la reanudación de los servicios.

Por otro lado, la Embajada de Estados Unidos en Riad ha reforzado la advertencia a sus ciudadanos tras el ataque con drones y el incendio posterior. Las autoridades aconsejaron evitar la zona y permanecer en lugares seguros hasta nuevo aviso, dado que la situación permanece bajo constante observación por parte de funcionarios estadounidenses y saudíes.

Las medidas extraordinarias comunicadas por el Departamento de Estado buscan minimizar el riesgo para el personal diplomático y los ciudadanos estadounidenses, en respuesta a una serie de ataques que el gobierno considera consecuencia directa de la implicación militar norteamericana en la región. Europa Press reportó que la oleada de incidentes comprende a varias instalaciones militares y diplomáticas y que las embajadas afectadas han adoptado protocolos de emergencia para hacer frente a la amenaza.

Este contexto de inseguridad se ha traducido en la interrupción de numerosos servicios consulares en Oriente Próximo, obstaculizando la asistencia a expatriados y residentes que dependen de las misiones estadounidenses para la gestión de visados, documentación y trámites legales. Según los comunicados recogidos por Europa Press, no existen garantías sobre plazos para el restablecimiento de la actividad consular.

Las autoridades estadounidenses han reforzado la comunicación con ciudadanos a través de canales digitales y redes sociales, emitiendo alertas de seguridad y recomendaciones frecuentes. En el caso de Arabia Saudí, Estados Unidos también ha priorizado la coordinación con el gobierno local para mitigar los efectos del reciente ataque sobre la sede diplomática y para prevenir nuevos incidentes que puedan comprometer los intereses estadounidenses en la región.

El conjunto de estas medidas representa la respuesta oficial a un aumento sostenido de la violencia asociada a la actual ofensiva militar en Oriente Próximo, cuyos efectos inmediatos se han traducido en el cierre y la evacuación parcial o total de las principales embajadas estadounidenses. Según Europa Press, la expectativa de las autoridades estadounidenses es que la situación evolucione en función del desarrollo del conflicto y de la capacidad de las fuerzas aliadas para controlar incidentes que constituyan una amenaza directa para la seguridad de diplomáticos y ciudadanos en el extranjero.