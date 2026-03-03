EEUU alerta de un "amenaza inminente" de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

El aviso emitido por la misión diplomática de Estados Unidos en Arabia Saudí ha pedido a sus ciudadanos permanecer en sus hogares de la ciudad de Dhahran y fortalecer sus medidas de seguridad ante la presencia de “una amenaza inminente de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados”. Esta advertencia llega tras el reciente ataque con drones que impactó la Embajada estadounidense en Riad y desencadenó la evacuación de todo el personal diplomático y el cierre de las instalaciones consulares, de acuerdo con la información publicada por el medio que cubre la situación.

Según informó la misión estadounidense en Arabia Saudí, la recomendación dirigida a los ciudadanos estadounidenses radica en que no acudan al Consulado en Dhahran y permanezcan “inmediatamente” bajo resguardo en sus residencias. El mensaje enfatizó la importancia de no salir al exterior y de revisar los protocolos de seguridad ante la eventualidad de un nuevo ataque. De acuerdo con la información difundida, el personal diplomático estadounidense en la ciudad permanece refugiado, a la espera de nuevos acontecimientos relacionados con la amenaza, la cual, según fue reportada por el Consulado, estaría vinculada a la posibilidad de ataques de origen iraní.

El medio detalló que la tensión aumentó después de que dos drones alcanzaran la Embajada de Estados Unidos en Riad. Como consecuencia del impacto, se procedió a evacuar a los diplomáticos y a cerrar el edificio consular. Por el momento, no se dispone de información sobre el alcance de los daños ni sobre la existencia de víctimas mortales asociadas a este hecho, precisó el informativo.

En respuesta al incidente, Riad condenó lo que denominó un “flagrante ataque iraní” contra la misión diplomática estadounidense. Las autoridades saudíes señalaron su intención de “adoptar las medidas necesarias”, sin descartar una eventual respuesta a la agresión, según consignó la fuente. En el comunicado, los funcionarios saudíes subrayaron la gravedad de la situación y su compromiso con la protección de las embajadas y del personal extranjero en su territorio.

El aviso de la Embajada de Estados Unidos especificó que los ciudadanos norteamericanos residentes o en tránsito por Dhahran deben prestar especial atención a las noticias y a las directrices oficiales, y mantener la comunicación con la misión en caso de requerir asistencia. Además, pidieron preparar planes de contingencia por si la amenaza se materializa en un ataque real contra instalaciones diplomáticas o áreas residenciales donde se encuentren estadounidenses, detalló la fuente.

El episodio reciente se produce en un contexto de creciente tensión regional, donde las amenazas y ataques con drones y misiles contra objetivos diplomáticos han aumentado. El impacto sobre la Embajada en Riad y la emisión de la alerta para Dhahran revelan un grado de vulnerabilidad en las representaciones internacionales, aspecto al que las autoridades saudíes y estadounidenses dieron atención prioritaria luego de la agresión.

De acuerdo con la información difundida, hasta ahora no se han confirmado víctimas como resultado del ataque con drones, ni se ha precisado la naturaleza exacta de los daños ocasionados a la Embajada en la capital saudí. Las autoridades estadounidenses y saudíes continúan evaluando la situación y monitorizando posibles nuevas amenazas.

El medio consignó que, ante este escenario, Estados Unidos dispuso la comunicación constante con sus ciudadanos, ofreciendo canales de contacto para emergencias y actualizaciones a través de los canales oficiales de la misión diplomática, en tanto que el personal de la embajada y del consulado verifica las condiciones de seguridad antes de considerar el retorno a las instalaciones afectadas.

Arabia Saudí, por su parte, emitió mensajes de advertencia a las estructuras diplomáticas de otros países en la región, recordando la importancia de mantener la vigilancia y de reforzar los procedimientos de seguridad ante la posibilidad de incidentes similares.

La situación sigue siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades de ambos países, quienes insisten en la importancia de la cooperación y de la coordinación internacional para evitar que nuevas agresiones pongan en riesgo al personal diplomático y a ciudadanos extranjeros en el territorio saudí, según publicó el medio especializado en la cobertura de estos sucesos.