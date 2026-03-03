Detenidos dos históricos atracadores por robar 154.000 euros a punta de pistola en un banco en Cáceres

Uno de los acusados guio por la fuerza a una de las empleadas hasta la caja fuerte de la sucursal, exigiendo que introdujera los códigos de seguridad para poder acceder al efectivo. De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional y recogida por la prensa, otro de los sujetos agredió en la cabeza con la empuñadura de su pistola a un empleado masculino, instruyéndole que no levantara la vista y que no intentara moverse. El asalto, que ocurrió la mañana del 16 de enero en una entidad bancaria de Cáceres, se prolongó durante más de 25 minutos, periodo en el cual los asaltantes amenazaron y amedrentaron a los trabajadores a punta de pistola mientras sustraían una cifra total de 154.000 euros.

Tal como publicó la Policía Nacional a través de diversos comunicados oficiales, los dos hombres, que cuentan con un largo historial delictivo relacionado con este tipo de hechos, redujeron a los dos empleados, los maniataron con bridas plásticas y los llevaron a un cuarto de baño, donde quedaron encerrados tras el robo. Los atracadores utilizaron el tiempo de retención para obligar primero a abrir la caja fuerte y posteriormente el cajero automático de la sucursal, introduciendo el dinero sustraído en una mochila y un maletín que tomaron del propio establecimiento. Posteriormente, abandonaron el lugar y lograron escapar con el botín.

El medio especializado destacó que los agentes encargados de la investigación lograron identificar a los autores del atraco tras comprobar que, tres días antes del suceso, los sospechosos se habían desplazado desde Madrid a Cáceres en una furgoneta y habían adoptado disfraces de obreros para pasar desapercibidos. Según consignó la Policía Nacional, ambos detenidos poseen un largo historial delictivo y estaban habituados a actuar principalmente en la Comunidad de Madrid, sin antecedentes en la provincia extremeña hasta el momento citado.

En el marco de la operación policial, los agentes de la UDEV Central, junto con la Jefatura Superior de Extremadura, llevaron a cabo cuatro registros en inmuebles localizados en Madrid capital, Arroyomolinos, Fuenlabrada y la localidad toledana de Camarenilla. En el transcurso de estas operaciones se incautaron diversos objetos relacionados con el robo, un vehículo presuntamente utilizado para la huida, y un total de 2.450 euros en billetes de 10 euros, que se hallaban ocultos en el interior de un abrigo. Según detalló la Policía Nacional, los indicios y pruebas materiales contribuyeron a consolidar la acusación contra los dos sospechosos.

Ambos individuos fueron detenidos y puestos a disposición judicial, tras lo cual se decretó su ingreso en prisión provisional en calidad de investigados por robo con violencia. Según publicó la Policía Nacional, la acción coordinada entre distintas unidades policiales resultó fundamental para esclarecer los hechos y proceder a las detenciones. El caso, que atrajo la atención pública por la violencia del suceso y el perfil reiterado de los presuntos autores, continúa bajo investigación, mientras se determinan posibles conexiones con otros delitos en la región.

Las fuentes oficiales indicaron que uno de los factores clave para la localización de los sospechosos fue el análisis de sus movimientos previos y la revisión de las grabaciones de seguridad, lo que permitió reconstruir parte de su itinerario y su modus operandi. Hasta la fecha, ambos arrestados se encontraban implicados en robos anteriores en la zona de Madrid, lo que marcó un patrón delictivo ya reconocido por la policía. La investigación permitió además recuperar parte del efectivo sustraído y algunos objetos presuntamente utilizados durante el asalto.

La Policía Nacional, citada por los medios, precisó que las indagaciones continúan para esclarecer si los detenidos han participado en hechos similares recientes y para localizar el resto del dinero robado. Los agentes trabajan en el análisis de los materiales incautados y no descartan nuevas actuaciones judiciales vinculadas a la banda.