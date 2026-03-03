Desailly califica de "inaceptable" el incidente entre Prestianni y Vinícius: "Hay cosas que deben cambiar"

En declaraciones surgidas después de la nominación de los candidatos a los Laureus Awards 2026, Marcel Desailly, exdefensor central francés y miembro de la Laureus World Sports Academy, enfatizó la necesidad de transformar percepciones negativas y erradicar comportamientos discriminatorios dentro del fútbol contemporáneo. De acuerdo con lo publicado por la fuente, Desailly abordó el incidente que involucró al argentino Gianluca Prestianni, jugador del SL Benfica, y al brasileño Vinícius Júnior, calificándolo de “inaceptable” dentro del contexto deportivo profesional y social actual.

Según consignó la información, Vinícius Júnior denunció a Prestianni de haberle proferido insultos racistas durante un encuentro, lo que derivó en la suspensión del futbolista argentino por parte de la UEFA. Desailly manifestó que la actitud mostrada en episodios como este no puede tolerarse y que se hacen urgentes cambios sustanciales dentro del deporte para erradicar prácticas y discursos discriminatorios. Afirmó: “Estoy contento de ver que Vinícius juega y de ver Mourinho cambió un poco su aproximación al tema. Él puede celebrar, lo hizo la última vez que metió gol. No hay ningún problema. El problema es la percepción que se tiene de Vinícius, tenemos que acabar con ella y aceptar el hecho de que hay cosas que deben cambiar. Porque es inaceptable, dentro de un estadio, cuando estas cosas suceden”, señaló el medio en referencia a sus declaraciones.

La noticia fue difundida por medios internacionales luego de que la UEFA tomara medidas en torno a los hechos denunciados. Desailly insistió en que la solución pasa no solo por la sanción reglamentaria sino por un cambio cultural dentro del fútbol. De acuerdo con la misma fuente, el exjugador remarcó la importancia de aceptar la diversidad de celebraciones y comportamientos en el terreno de juego, y puso el foco en la reacción pública y mediática frente a jugadores como Vinícius Júnior, reiterando la necesidad de modificar esa percepción.

Además del tema central sobre discriminación, Desailly opinó acerca de la actualidad del Real Madrid, especialmente después de su reciente derrota, por 1 a 0, ante el Getafe CF. El medio detalló que el exinternacional francés analizó la situación señalando que al equipo le falta tranquilidad en la velocidad de ejecución y que aún buscan ajustes colectivos que les permitan retomar el rendimiento característico por el que se reconoce al club. Según su visión, las individualidades presentes en la plantilla permiten mantener las expectativas, mientras se produce ese proceso de reajuste que aspira a devolver al club al nivel habitual. Asimismo, consideró positivo que los jugadores preserven cierta calma y mantengan la concentración durante estos períodos de transición.

En lo relativo a la organización internacional de eventos futbolísticos, Desailly valoró positivamente la estrategia adoptada por la FIFA para el Mundial que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Según reportó la fuente, el exjugador destacó que tanto las técnicas de promoción como la venta de boletos han resultado exitosas, describiéndolas como novedosas frente a ediciones previas. “Se ha hecho muy bien, con técnicas que no conocíamos, de venta y de compra, y hoy podemos decir que la venta es un éxito”, afirmó Desailly, citado por el medio.

Respecto a las perspectivas deportivas para el torneo, Desailly señaló que las expectativas en torno a la calidad de los partidos suelen cumplirse en los Mundiales, recordando que la edición de Catar elevó el estándar competitivo y que las previsiones indican que en este próximo torneo también se disputarán partidos de alto nivel. El medio consignó que el exzaguero expresó confianza en la competitividad de la cita mundialista y elogió la trayectoria reciente de estos campeonatos.

Desailly también mencionó el contexto internacional en que se celebrará el torneo, incluyendo el conflicto vigente en Oriente Medio. Indicó al medio su visión de que estos factores no deberían influir en el desarrollo del campeonato, ya que, según sus palabras, “la mayoría del tiempo, las cosas se resuelven antes”. Explicó, además, que el deporte puede actuar como un mecanismo para unir a las personas y generar un espacio donde, durante el mes y medio que dure la competición, sea posible desviar la atención de los problemas globales hacia el espectáculo del fútbol.

A lo largo de la entrevista recogida por el medio, las declaraciones de Marcel Desailly abordaron tanto la urgencia de combatir el racismo en el fútbol a raíz de incidentes recientes, como el clima deportivo y organizativo previo al Mundial y la situación actual de equipos de primer nivel. El exjugador articuló posiciones respecto al racismo, la gestión emocional en grandes clubes y la industria de los grandes torneos, aportando puntos de vista que refuerzan la cobertura de asuntos vinculados al fútbol profesional en la actualidad.