Deco: "Podemos soñar con cosas importantes con este espíritu"

El director de fútbol del FC Barcelona, Deco, subrayó tras la reciente victoria ante el Atlético de Madrid la importancia de que cualquier futbolista que tenga que ingresar durante el partido esté preparado para competir en las circunstancias más exigentes. Según consignó el medio TVE, Deco indicó que en cada encuentro se evidencia tanto la exigencia del rival como la capacidad del plantel azulgrana para sobreponerse a diversas dificultades, incluidas lesiones, y mantener un nivel de juego competitivo. Con esto, el responsable deportivo ofreció una visión detallada tanto del presente del equipo como de sus posibilidades para afrontar los próximos desafíos, resaltando el compromiso colectivo como uno de los motores que les permite aspirar a logros relevantes.

De acuerdo con lo publicado por TVE, Deco expresó que el ambiente en el estadio tuvo un papel clave durante el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey, una eliminatoria en la que el FC Barcelona necesitaba revertir un resultado adverso de 4-0 encajado en el primer encuentro ante el Atlético de Madrid. El dirigente explicó que la presencia de la afición en la grada resultó decisiva para motivar al equipo, que respondió en el terreno de juego mostrando un rendimiento destacado. El conjunto azulgrana generó varias oportunidades y consiguió materializar tres goles, lo que permitió soñar durante muchos minutos con una remontada, aunque finalmente no lograron igualar la eliminatoria.

Sobre las circunstancias del partido de ida, Deco lamentó en las declaraciones recogidas por TVE el tanto que le fue anulado en Madrid a Cubarsí, insistiendo en que un 4-1 habría significado un reto diferente en relación con el 4-0 definitivo. No obstante, el director deportivo insistió en que gestos como estos forman parte del fútbol y que lo fundamental radica en el nivel mostrado recientemente por el equipo, especialmente al demostrar tanto buen estado de forma como compromiso con la competición. "Lo importante es el partido que hicimos hoy, que demostramos que estamos bien y que estamos luchando por todos los títulos", apuntó Deco, según el medio. Recordó además que el club había conquistado la Supercopa en la misma temporada, aunque reconoció que no se pueden alcanzar todos los trofeos en cada campaña.

En la valoración global del encuentro, el responsable del área deportiva manifestó que, con el espíritu desplegado en esta victoria y con la determinación evidenciada por los jugadores, el equipo puede plantearse metas elevadas, como confirmar su presencia en más finales y pelear por todos los títulos en disputa. Entre las prioridades actuales destacó la recuperación física de los futbolistas, en particular tras las lesiones sufridas por Jules Koundé y Alejandro Balde. El dirigente aseguró, según detalló TVE, que el club ya se enfoca en acondicionar a su plantilla para los próximos duelos, reiterando que en todos los partidos resulta fundamental que cada elemento del plantel se encuentre listo, ya que la temporada impone enfrentamientos exigentes en corto plazo.

TVE también comunicó que Deco resaltó el mérito del equipo al dominar el partido frente a un Atlético de Madrid que llegaba con una cómoda ventaja y cuya fortaleza defensiva suele dificultar los intentos de remontada. A pesar de la eliminación en la Copa del Rey, el dirigente definió el rendimiento en este cruce como una señal positiva de la actitud colectiva, remarcando la importancia tanto de la entrega en el campo como en la gestión de la plantilla frente a la acumulación de partidos. El calendario obliga al cuerpo técnico a recuperar a los jugadores lo antes posible, ya que el sábado aguarda un duro enfrentamiento ante el Athletic Club en Bilbao. Posteriormente, el plantel azulgrana afrontará otro compromiso el martes siguiente.

El medio recogió que Deco concluyó su intervención al insistir en la idea de encarar la actual fase del calendario bajo la premisa de ir "partido a partido", gestionando el esfuerzo físico e intención táctica para poder competir al mayor nivel. El director deportivo no ocultó la dificultad que representa mantener la regularidad en cada competición, aunque hizo hincapié en la actitud como uno de los factores con mayor peso para convertir las expectativas en resultados concretos durante la temporada. El rendimiento demostrado ante el Atlético refuerza las esperanzas del entorno azulgrana de luchar hasta el final por los objetivos pautados.