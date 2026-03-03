Burundi nomina al expresidente de Senegal Macky Sall para dirigir la Secretaría General de la ONU

La candidatura de Macky Sall para dirigir la Secretaría General de la ONU se suma a la lista de nombres que buscan reemplazar a António Guterres cuando finalice su mandato el 31 de diciembre de 2026. Según informó el medio, la postulación del exmandatario senegalés fue formalizada por la República de Burundi, lo que consolida una competencia internacional con al menos tres aspirantes a liderar el principal organismo multilateral durante el periodo 2027-2031.

La portavoz de la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Annalena Baerbock, confirmó este lunes en conferencia de prensa la propuesta formal de Burundi, detalló la fuente. De acuerdo con las declaraciones recogidas, el exlíder de Senegal figura ya como uno de los candidatos principales junto a Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, y Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

La nominación de Michelle Bachelet fue respaldada públicamente por el expresidente chileno Gabriel Boric y cuenta, hasta el momento, con el apoyo de México y Brasil, consignó la publicación. Por su parte, la candidatura de Rafael Grossi fue promovida por el Gobierno de Argentina, país de origen del funcionario internacional, según detalló el mismo medio.

El exmandatario africano, que ejerció la presidencia senegalesa entre 2012 y 2024, accede a la contienda con una trayectoria política que incluye cargos como alcalde de Fatick, localidad situada en el sur de Senegal y lugar de nacimiento de Sall. También ha ocupado la jefatura del gobierno como primer ministro y presidió la Asamblea Nacional, lo que según publicó la fuente, refuerza su perfil de experiencia en cargos ejecutivos y legislativos.

António Guterres, de origen portugués, concluye su mandato en la Secretaría General de la ONU al término de 2026, tras haber ocupado el puesto desde el 1 de enero de 2017. El medio recordó que el proceso para la selección del próximo secretario general se desarrolla en etapas que incluyen la nominación formal de candidatos respaldados por uno o más Estados miembros, así como fases de consideración y deliberación por parte del Consejo de Seguridad y la Asamblea General.

Hasta el momento, según precisó el medio, la carrera por el liderazgo de la Organización de las Naciones Unidas está marcada por la presencia de figuras con trayectorias diferenciadas: Bachelet acumula experiencia tanto en la conducción de su país como en organismos internacionales vinculados a derechos humanos, Grossi encabeza la agencia global dedicada a la energía atómica, y Sall aporta un historial de gestión y negociación en contextos africanos.

Cada candidatura refleja el respaldo diplomático de regiones y bloques diferentes, agregó la fuente, lo que anticipa una competencia marcada tanto por los perfiles personales como por los equilibrios geopolíticos dentro de Naciones Unidas.